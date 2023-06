Diablo 4, i fan hanno già una lamentela

Diablo 4 è alle porte, ma molti giocatori sono già dentro Sanctuarium grazie all'Accesso Anticipato.

Il successore di Diablo 3 (trovate la notevole Eternal Collection su Amazon) si sta infatti preparando al debutto ufficiale.

Advertisement

Sulle nostre pagine vi abbiamo del resto proposto anche la recensione del gioco, nella quale vi spieghiamo che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ora, nonostante l'arrivo della patch 1.0.2 da poco disponibile, sembra proprio che alcuni giocatori abbiano una lamentela specifica.

Come riportato anche da TheGamer, sebbene sia ancora in Early Access, una buona parte dei giocatori di Diablo 4 è contraria alla progressione del gioco rispetto ai suoi predecessori.

Pubblicato originariamente da TheStarNomad sul subreddit ufficiale di Diablo, molti fan si stanno rendendo conto che la progressione dei personaggi nel quarto capitolo manca di alcuni ingredienti piuttosto importanti.

Al suo stato attuale, tale caratteristica non è soddisfacente e i giocatori citano gli alberi delle abilità, l'itemization e il world scaling come i problemi principali.

Il viaggio per raggiungere il level cap in Diablo 4 diminuisce continuamente la potenza del personaggio a causa della strana progressione, che molti streamer e giocatori hanno descritto come controintuitiva per il genere.

Gli extra sembrano in gran parte cosmetici e l'incessante caccia al bottino ha fatto storcere e non poco il naso ad alcuni. Molti fan ritengono quindi che la varietà delle build in Diablo IV lasci molto a desiderare. Staremo a vedere se con l'uscita effettiva del gioco la situazione migliorerà.

Restando in tema, dopo aver inaugurato l'Accesso Anticipato, Blizzard ha offerto il volume chiamato "La Diabolica Commedia", il quale reinterpreta in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male di Diablo 4.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa Blizzard ha deciso di sfoderare la narrazione pesante con il nuovo trailer filmato dal premio Oscar Chloé Zhao.

Infine, sempre il publisher americano ha anche da poco svelato le feature legate all'accessibilità e sono davvero ben fatte.