Diablo 4, un giocatore ha perso ore di gioco perché si è... addormentato

Diablo 4 arriverà domani, 6 giugno, ma già iniziano a emergere curiosità sul nuovo titolo Blizzard.

Il successore di Diablo 3 (trovate la celebre Eternal Collection su Amazon) si sta preparando al debutto, nonostante molti ci stiano giocando grazie all'Accesso Anticipato.

Da poco vi abbiamo proposto anche la video recensione del gioco, nella quale vi raccontiamo che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ora, sebbene una buona parte dei giocatori di Diablo 4 abbia già una lamentela specifica, c'è già chi ha scelto di streammare il gioco, non senza qualche problema di percorso.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, lo streamer AMValentine1 ci ha dato dentro tutto il giorno a Diablo durante un livestream, con l'obiettivo di perfezionare la sua build da druido.

Lo streamer stava giocando in modalità hardcore da ben 24 ore ma, purtroppo, AMValentine1 si è presto stancato e si è accidentalmente appisolato a metà della diretta.

Per fortuna, lo streamer ha notato che si stava addormentando e ha esclamato: «Sto sognando a occhi aperti. Sto sognando ad occhi aperti. Sono stati due secondi. Sono quasi morto, fratello. Poteva andare proprio così. Dannazione».

La fortuna di AMValentine1 è però finita presto: poco dopo, lo streamer si è effettivamente addormentato durante una sequenza di combattimento.

Come avrete intuito, il suo personaggio è morto in battaglia e lo streamer ha perso tutti i progressi fatti durante la sessione di 24 ore.

AMValentine1 si è svegliato pochi secondi dopo e ha capito subito cosa era successo. «Mi sono addormentato», ha detto. «Stavo per disconnettermi, amico. Porca miseria. Beh, addio al mio viaggio hardcore».

Insomma, un episodio davvero spiacevole, specie per il giocatore che ha letteralmente buttato una giornata intera di gioco.

Restando in tema, Blizzard ha offerto il volume chiamato "La Diabolica Commedia", il quale reinterpreta in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male di Diablo 4.

Ma non solo: pochi giorni fa il publisher ha deciso di sfoderare la narrazione cinematografica con il nuovo trailer filmato dalla regista Chloé Zhao.

Per concludere, il direttore generale Rod Fergusson ha confermato che lo studio sta già lavorando non a una, ma a due espansioni per Diablo 4.