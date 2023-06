Diablo 4, spuntano problemi di login per gli utenti PS5

Il weekend di Diablo 4 è iniziato, almeno per chi ha preordinato il titolo, ma i giocatori PS5 stanno avendo problemi ad iniziare la loro battaglia contro Lilith.

Il massiccio titolo è infatti entrato nel suo early access, disponibile solo con alcune edizioni del gioco (come quelle che trovate su Amazon), ma che sta creando qualche problemi.

Se non altro non ci sono stati grossi problemi relativi alle code, uno dei drammi del lancio di Diablo 3 che non sono stati replicati stavolta.

Così come non ci sono problemi di bilanciamento, visto che anche le classi sono state aggiustate prima del lancio.

In queste ore non tutti i giocatori, però, stanno riuscendo ad entrare in Diablo IV con tranquillità.

Come riporta Gamingbolt, ci sono diversi problemi di login che stanno affliggendo in particolare i giocatori su console PlayStation.

Alcuni degli utenti che hanno acquistato la versione deluxe del gioco, l'unica che permette di poter accedere al titolo con quattro giorni di anticipo, vengono accolti da un errore relativo ad una "licenza non valida".

I giocatori in questione si sono rivolti ovviamente a Blizzard che, tramite Twitter, ha comunicato di essere a lavoro per trovare una soluzione.

«Stiamo ricevendo segnalazioni relative agli utenti PlayStation che riscontrano errori di licenza non valida. Il team sta esaminando la questione in questo momento e aggiornerà non appena avremo maggiori informazioni.»

Non deve essere affatto piacevole aver speso più soldi del normale per un'edizione dedicata che, semplicemente, non svolge il suo compito.

Se non altro i giocatori su PC e Xbox non stanno ricevendo problemi di alcun tipo, il che potrebbe rendere gli utenti PS5 ancora più furiosi a ben vedere.

Tra l'altro bisognerà capire anche come funzionano una volta per tutte le microtransazioni, soprattutto relativamente ai prezzi.