Diablo 4 non sarà economico, leak svela i prezzi delle microtransazioni

Diablo 4 sta arrivando e con esso una nuova stagione di contenuti da sbloccare con le microtransazioni, che a quanto pare non saranno esattamente economiche.

Il nuovo titolo di Blizzard si prepara ad infiammare l'estate dei videogiochi anche per via dei suoi prezzi probabilmente controversi.

Un tema che è sempre più discusso e che, osservando i prezzi dei videogiochi più costosi, merita senz'altro sempre più approfondimenti.

Anche, e soprattutto, nei casi in cui sempre più videogiochi ritoccano al rialzo gli importi, come accaduto anche a Battlefield di recente.

Questo potrebbe accadere anche a Diablo 4, che si prepara al lancio con un listino prezzi non confortante.

Al momento, in fase di anteprima e recensione (la nostra la trovate a questo indirizzo) tutta la parte relativa al mercato interno e microtransazioni non è stata resa nota.

Ci pensano i primi leak dello store di Diablo 4 a darci un'idea di quanto dovremmo spendere per i contenuti aggiuntivi, e i prezzi non sono esattamente esaltanti.

Come riporta Gamespot, sono circolate in rete alcuni screenshot del negozio interno che riportano le prime cifre, pubblicati tutti su Reddit.

Considerando che 1000 platino, la valuta di Diablo 4, vale circa $10 possiamo fare dei primi calcoli sommari.

Una delle immagini mostra un set di armature per il Negromante venduto per circa 2800 platino. Altri set di armature e una cavalcatura sono venduti a 1600 platino. Questi due esempi emersi dalle foto oggetto del leak mostrano quindi oggetti acquistabili per $28 e $16 rispettivamente.

Mentre è giusto ricordare che le microtransazioni di Diablo 4 saranno unicamente cosmetiche e non garantiranno nessun tipo di vantaggio reale, si tratta comunque di prezzi non esattamente accomodanti.

Inoltre, come in ogni videogioco del genere, i giocatori non possono acquistare l'importo esatto di una valuta premium che desiderano, il che significa che dovranno probabilmente acquistare $30 o $20 equivalenti in platino per acquistare questi contenuti.

Ovviamente attenderemo il lancio definitivo del titolo, così da vedere con i nostri occhi il negozio e fare un bilancio definitivo dell'offerta economica.

Lancio che, al contrario dei precedenti episodi, dovrebbe andare anche molto più liscio del solito. Nell'attesa dovreste godervi anche il trailer di lancio, firmato niente meno che da un premio Oscar.