Diablo 4 correggerà uno dei problemi al lancio di Diablo 3

Diablo 4, il nuovo capitolo della celebre saga action RPG Blizzard amata da milioni giocatori di tutto il mondo, si avvicina finalmente all'uscita.

Il successore di Diablo III (trovate la Eternal Collection su Amazon) si sta preparando al debutto, dopo una lunga attesa.

Solo ieri vi abbiamo offerto la recensione del gioco, nella quale vi abbiamo spiegato che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ora, come riportato anche da VGC, Blizzard ha affermato che i server di Diablo 4 sono pronti per il traffico di giocatori al lancio.

Parlando della recente open beta di Server Slam, il direttore generale Rod Fergusson ha rassicurato i fan che il team è pronto per l'afflusso massiccio di giocatori al lancio del gioco.

«Abbiamo imparato molto da ognuno di loro», ha detto Ferguson a GamesRadar in una nuova intervista. «Ci sentiamo meglio, come ci sentiamo bene per questo, come tutte le cose che abbiamo imparato».

«Abbiamo fatto il lavoro che potevamo fare per rendere il giorno del lancio il più agevole possibile. E ci sentiamo bene per come siamo messi», ha proseguito lo sviluppatore senior di Blizzard nel corso dell'intervista.

Ricordiamo infatti che il lancio di Diablo 3 è stato funestato da problemi ai server e, a causa della natura esclusivamente online del gioco (cosa che era molto meno comune rispetto a oggi), i giocatori non hanno potuto accedere al gioco, cosa che ha provocato grandi proteste da parte dei fan.

Per vedere come andrà il day-one di Diablo 4 non ci resta che attendere il lancio per il 6 giugno prossimo.

Nell'attesa, Blizzard ha deciso di sfoderare la narrazione pesante con il nuovo trailer filmato dal premio Oscar Chloé Zhao.

Ma non solo: Blizzard ha anche da poco svelato le feature legate all'accessibilità e sono davvero tantissime, e ben fatte.