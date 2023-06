Diablo 4, la patch 1.0.2 è disponibile da ora: ecco le novità

Dopo aver ufficialmente inaugurato l'accesso anticipato per i primi fan di Diablo 4 nelle score ore, Blizzard ha appena aggiornato la sua ultima avventura con la patch 1.0.2, particolarmente importante in vista del day-one ufficiale.

Le prime ore, unite ai feedback già ricevuti in occasione dell'open beta, sono infatti serviti agli sviluppatori per comprendere maggiormente come bilanciare al meglio Diablo 4 (lo trovate su Amazon) per il lancio completo, previsto per il prossimo 6 giugno.

Oltre ad aver infatti risolto numerosi bug — tra i quali dovrebbero esserci anche i fastidiosi problemi di login riscontrati dagli utenti PS5 — Blizzard ha voluto dare un'occhiata più approfondita alle classi di gioco, implementando nerf e buff su tutte le classi.

Tra questi è stato confermato il buff al Negromante, già anticipato nelle scorse settimane dal team di sviluppo: sono stati aumentati i danni per le sue abilità e ridotti i relativi cooldown, rendendolo molto più efficace da utilizzare.

Nel changelog completo — che potete consultare integralmente al seguente indirizzo — gli sviluppatori hanno però annunciato di aver notato come diverse classi abbiano dato la sensazione di essere fin troppo forti rispetto a quanto avessero previsto.

Se il Negromante ha potuto infatti ricevere numerosi benefici, lo stesso non si può dire di Barbaro e Incantatrice, classi che hanno subito diversi nerf a danni e ai bonus legati alle abilità dopo l'ultima patch.

Druido e Tagliagole sembrerebbero invece essere stati appositamente ribilanciati, con un numero abbastanza equilibrato di nerf e buff alle abilità che dovrebbero riportarli più in linea con l'esperienza gameplay di Diablo 4 che Blizzard aveva previsto.

La patch ha anche diminuito la percentuale di spawn dei Treasure Goblin nelle aree PvP, rendendo dunque più rara la loro apparizione durante questa modalità. La patch 1.02 è già disponibile per il download su tutte le edizioni del gioco: gli utenti con l'accesso anticipato faranno dunque meglio a scaricarla il prima possibile.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che Diablo 4 «è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti»: tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile per tutti gli appassionati.