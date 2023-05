Blizzard prova a riconquistare i fan con la BlizzCon: ecco i dettagli

Non è un grandissimo periodo per Blizzard, va detto, ma forse il ritorno della BlizzCon in presenza potrà alimentare di nuovo il fuoco della passione nel cuore dei fan... oppure no.

Un'altra occasione sarà senz'altro Diablo 4, che potete già ordinare su Amazon, che si prepara ad un lancio molto importante.

Che per altro è stato aggiornato relativamente alla data, così saprete esattamente quando iniziare a giocare.

Un lancio al quale Blizzard sta lavorando con grande attenzione, aggiustando tutto quello che ancora non è a puntino, come gli scheletri del Negromante.

Nonostante il nuovo Diablo, l'azienda di Irvine viene da alcuni anni molto complicati, che forse la BlizzCon potrà contribuire a far dimenticare.

Come annunciato dai canali ufficiali, l'evento torna finalmente anche in presenza. Tanti avvenimenti negli anni più duri della pandemia da Covid-19 si sono svolti solo in remoto, come la BlizzCon, e ora è il momento di uno eventi in piena regola.

«Dopo quattro anni durante i quali abbiamo affrontato le nostre avventure radunandoci solo online [...] siamo felici di annunciare che la BlizzCon tornerà all'Anaheim Convention Center il 3-4 novembre!», esordisce Blizzard nel comunicato ufficiale.

L'evento tornerà quindi ai suoi soliti fasti, per accogliere i giocatori e celebrare i franchise dell'azienda. Certo non sarà facile, ora che anche Overwatch 2 ha dato una delusione ai suoi fan:

«I nostri giocatori sono il cuore di ciò che rende grande la BlizzCon: un posto dove i giochi sono il terreno comune per creare connessioni e amicizie. Che tu venga per incontrare gli amici conosciuti online, per celebrare momenti epici dei giochi che amiamo, per esplorare le offerte esclusive della convention o per conoscere più da vicino i nostri universi, la BlizzCon è stata creata per te.»

Ieri sembrava che sarebbe arrivata finalmente la tanto attesa modalità Storia, ma dopo poche ore è arrivata la doccia fredda che ha eliminato definitivamente ogni speranza.