Diablo 4, il trailer gameplay di lancio ci manda all'Inferno

Mancano ormai poche settimane al debutto ufficiale di Diablo 4, l'ultimo attesissimo capitolo della saga action RPG di casa Blizzard.

Il quarto titolo della serie sarà disponibile ufficialmente dal 6 giugno (potete prenotarlo su Amazon), anche se alcuni utenti avranno la possibilità di provarlo in accesso anticipato.

Il team di sviluppo ha infatti ricordato che gli utenti che acquisteranno le edizioni Ultimate e Deluxe potranno già iniziare a giocarci dal 2 giugno, con qualche giorno in anticipo rispetto al resto del mondo.

Per celebrare dunque l'imminente release globale della loro ultima fatica, Blizzard ha appena rilasciato un nuovo trailer di lancio per Diablo 4, che potete visionare voi stessi qui di seguito:

Il trailer ci mostra nel dettaglio diverse sessioni di gameplay, ricordandoci in conclusione che «L'Inferno dà il benvenuto a tutti», invitando così gli utenti ad inoltrarsi negli inferi per sconfiggere le creature più malvage e spaventose.

Blizzard ne approfitta anche per confermare la data di lancio, che dunque non subirà alcuna variazione: dal 6 giugno potremo affrontare l'Inferno di Diablo 4, oppure iniziare ad esplorarlo con qualche giornata di anticipo con le edizioni più preziose in vendita.

I giocatori hanno potuto approfittare anche di diverse prove anticipate, sfruttate dal team di sviluppo non solo per testare i server, ma anche per raccogliere i feedback degli utenti più esperti.

A tal proposito, sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti la classe del negromante, ritenuta troppo fragile dagli utenti: Blizzard ha già garantito che nella versione completa saranno potenziati, consentendo ai loro eserciti di sopravvivere a una maggiore quantità di colpi.

Non si può inoltre negare la grande attenzione che il team di sviluppo ha riservato a questo capitolo dal punto di vista del marketing: in vista del lancio ufficiale, potrete infatti visitare dal vivo "La Cattedrale di Diablo", una chiesa sconsacrata decorata ad arte in vista dell'uscita del quarto episodio.