Devil May Cry, la serie Netflix si mostra finalmente con un trailer!

Giornatona per Netflix che, con il suo evento dedicato, ha dato molti aggiornamenti per i tanti progetti animati in arrivo, tra cui la serie animata di Devil May Cry di Adi Shankar.

Anche il franchise stylish di Capcom (il cui ultimo capitolo trovate su Amazon) sbarca sulla piattaforma di streaming più importante del momento, in una ondata di produzioni videoludiche davvero importante.

Giusto poche ore fa è stata confermata anche la serie di Tomb Raider, annunciata tantissimo tempo fa, che arriva su Netflix rievocando il titolo del 2013.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è infatti un progetto che vuole riunire tutte le storie videoludiche in una sola serie, come si può notare dal primo teaser e dai pochi dettagli.

E ora tocca a Devil May Cry, che si becca anche lui un bel teaser:

Dopo l'annuncio del 2018, quindi, Adi Shankar torna dopo Castlevania a produrre un'altra serie videoludica per Netflix. Purtroppo non sappiamo granché del progetto, se non ciò che era stato annunciato all'epoca.

Shankar ha specificato che la prima stagione avrà otto episodi e che, come Castlevania, c'è l'intenzione di espandere la narrazione con altre stagioni in seguito.

Appariranno ovviamente i personaggi più amati di Devil May Cry, e Shankar ha confermato già la presenza di Dante, Vergil e Lady. Inoltre, il produttore ha spiegato che i lavori sono supervisionati da Hirouki Kobayashi, un veterano di Capcom, per garantire la massima fedeltà con il materiale originale.

Prodotta da Studio Mir, autore di Babylon 5, The Witcher Nightmare of the Wolf, Voltron e alcuni corti per League of Legends, la serie Netflix di Devil May Cry debutterà "presto" sulla piattaforma, se non altro.

Continua quindi la serie di progetti legati al mondo dei videogiochi per Netflix. Di recente abbiamo anche scoperto l'esistenza di Onimusha e, secondo alcune indiscrezioni, anche Baldur's Gate 3 potrebbe avere la sua serie.