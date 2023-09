Baldur's Gate 3 potrebbe diventare una serie Netflix

Baldur's Gate 3 continua a conquistare nuovi record, tanto che ora gira voce che il brand potrebbe diventare una serie Netflix.

Il terzo capitolo della storica saga di RPG, così celebre che la trovate anche su Amazon, si lascerà pare godere anche dall'utenza che mastica show televisivi e non solo.

Del resto, parliamo di un gioco è che è riuscito a superare anche Elden Ring, leader delle classifiche Steam.

Ora, come riportato anche da GamingBible, proprio grazie al recente successo di Baldur's Gate 3, Netflix ha puntato ad assicurarsi i diritti per un adattamento live-action dell'ambientazione ispirata a Dungeons & Dragons.

Secondo un report di Giant Freaking Robot, Netflix sarebbe infatti trattativa per assicurarsi i diritti della serie Baldur's Gate.

Non è chiaro se si tratterà di una serie o di un film, ma in ogni caso sarà basato sulla IP di Larian Studios.

Ambientata nei Forgotten Realms, Baldur's Gate è una serie di giochi TTRPG lanciata per la prima volta nel 1998. Da allora, ha accolto altri episodi, tra cui il più recente Baldur's Gate 3.

Di conseguenza, Netflix avrebbe nel caso davvero molto materiale su cui lavorare.

Se il progetto andrà in porto non lo sappiamo, ma di certo non sarà il primo adattamento live-action ambientato nei "Reami Dimenticati". Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri è infatti uscito a marzo di quest'anno e ha visto Chris Pine guidare un gruppo di improbabili avventurieri in una missione per recuperare una reliquia perduta.

Il film è stato accolto da recensioni piuttosto buone e ha portato i fan a desiderare altri media ispirati a D&D. Ora, grazie a Netflix, il desiderio potrebbe diventare realtà. Attendiamo quindi una conferma (o una smentita) del caso.

Tempo fa si vociferava anche dell'arrivo di una serie Netflix dedicata a un altro big fantasy, ossia Dark Souls.

In ogni caso, a breve sarà il turno di Castlevania Nocturne, serie animata targata Netflix ispirata al noto franchise Konami, ormai dormiente da fin troppi anni.

Vero anche che Baldur's Gate 3 è diventato celebre anche per via dei suoi eroi "focosi": una caratteristica che però, almeno in parte, sarebbe stata causata da un bug bizzarro.