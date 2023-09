Onimusha, la serie Netflix si mostra nel primo trailer: ecco la data

Se i fan dovranno ancora aspettare prima di vedere in azione un nuovo videogioco di Onimusha, Netflix è pronta a riempire il vostro vuoto con la sua nuova serie anime ufficiale, che si è finalmente mostrata con il primo trailer.

L'annuncio era arrivato ormai quasi un anno fa e, dopo una lunga attesa, il servizio in streaming è finalmente pronto a mostrarci un nuovo adattamento per i fan dei videogiochi di casa Capcom.

L'ultimo capitolo della saga action uscì nel lontano 2006 su PS2 (potete ancora recuperarlo su Amazon): mentre attendiamo che la serie videoludica possa uscire dal letargo, possibilmente in tempi brevi, potremo ingannare l'attesa con un'interessantissima serie anime diretta da Takeshi Miike.

Potete vedere il primo spettacolare trailer ufficiale qui di seguito, che ci svelerà anche la data ufficiale in cui potremo scoprire Onimusha su Netflix (via VGC):

Come svelato in conclusione del filmato, la serie anime sarà disponibile solo sul servizio in streaming a partire dal prossimo 2 novembre: i fan dovranno dunque pazientare ancora poco più di un mese per vederla in azione.

Ricordiamo che la serie si concentrerà sul viaggio di Miyamoto Musashi, che avrà sembianze simili all'attore Toshiro Mifune e in cui vedremo la sua lama affettare il male in ogni sua forma.

Non possiamo dunque che tenere d'occhio il ritorno di Onimusha, augurandoci che la serie anime possa rendere giustizia a un IP ormai assente dal mercato videoludico da fin troppo tempo.

Per il momento, ricordiamo che Capcom ha recentemente annunciato un action che sembra richiamare proprio Onimusha, anche se in realtà pare non essere collegato con la celebre saga: Kunitsu-Gami Path of the Goddess sarà disponibile gratis al day one su Game Pass.

Ricordiamo che questo non è l'unico progetto ispirato ai videogiochi in arrivo su Netflix: nelle scorse settimane è stato presentato anche il trailer di Castlevania Nocturne, con Richter protagonista.