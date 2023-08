Day one rotto per Starfield, fate attenzione agli spoiler!

Anche Starfield ha avuto il suo day one rotto, e in queste ore le prime copie del titolo Bethesda stanno girando per il mondo e di conseguenza si sono diffuse anche le prime sequenze di gameplay a rischio spoiler.

Il titolo esclusiva console Xbox, che trovate su Amazon anche in versione fisica, è indubbiamente uno dei videogiochi più attesi dell'anno, dalla community di Microsoft e non.

Starfield è atteso da chi ha diffuso i primi leak che ora sono stati puniti da Bethesda; da chi ha criticato addirittura la schermata iniziale scatenando la reazione di Pete Hines; dagli hater che stanno già preparando l'inevitabile review bombing che sfortunatamente è sempre presente in questi casi.

A tutto questo ora ci si aggiungono i primi spoiler del gioco che, come riporta Gamespot, stanno girando per via di alcune copie del titolo consegnate in anticipo.

Stanno arrivando rapporti secondo cui copie del gioco hanno iniziato ad apparire in circolazione e alcune persone che hanno ricevuto il gioco in anticipo hanno apparentemente pubblicato filmati di gioco che Bethesda ha iniziato a rimuovere.

Diversi video di gameplay di Starfield sono stati pubblicati su YouTube, e tutti sono stati prontamente rimossi (come potete vedere) dopo la richiesta di violazione di copyright da parte di ZeniMax e Bethesda.

Finora il titolo sta facendo tutta la serie di cose che ci aspettiamo da un classico progetto tripla-A, a cui ormai siamo abituati da molto tempo a questa parte.

L'importante è mantenere la calma e avere un po' di pazienza, anche perché Starfield è un titolo che ha vari livelli di importanza per il team di sviluppo. È anche una dedica per colleghi che ora non ci sono più, come ha segnalato la stessa Bethesda.

Manca poco all'arrivo del titolo, e della sua recensione. Già, quando arriva la recensione di Starfield? Bella domanda.