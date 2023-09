Daisy è nel nuovo Super Mario per "colpa" di Peach

Nell'ultimo Nintendo Direct abbiamo visto molte nuove possibilità per Super Mario Bros. Wonder, tra cui tante funzionalità dedicate al multiplayer che comprendono anche il personaggio di Daisy, inserito... per evitare litigi tra le famiglie.

Il nuovo Mario in 2D, che sta arrivando su Switch e potete già ordinare su Amazon, ha svelato di recente tantissime novità ed elementi di gameplay che inizialmente erano state solo accennate.

L'ultimo Direct ha infatti mostrato (tutte?) le carte di Super Mario Bros. Wonder con una sorpresa finale, ovvero una Switch inedita dedicata proprio all'idraulico.

Il titolo punterà moltissimo sull'aspetto multiplayer, in locale e online, con una serie di personaggi giocabili tra cui scegliere. Tra questi c'è Daisy, "l'altra" principessa, che per la prima volta è protagonista di un episodio 2D della saga di Super Mario.

Sarà infatti possibile fare squadra con un massimo di tre amici in locale e giocare in 4 sulla stessa console Nintendo Switch oppure online per scoprire insieme gli eventi del gioco mentre vi aiutate a vicenda per arrivare al traguardo.

Daisy si aggiunge a Mario, Luigi, Peach, Yoshi e Toad, che compone il gruppo di abitanti del Regno dei Funghi che dovranno esplorare ora il Regno dei Fiori.

E Daisy è stata aggiunta, stando a Nintendo (tramite The Gamer) per evitare litigi tra i membri delle famiglie che si contendono Peach.

Lo ha svelato il director del gioco, Shiro Mouri, che in una recente intervista ha spiegato il motivo dell'inserimento di Daisy nel cast:

«Ho due figlie e quando giocavano ai precedenti titoli di Mario, litigavano sempre su chi dovesse interpretare Peach. Includere Daisy aiuterà a risolvere i litigi all'interno della mia famiglia, e ho anche pensato che avere Daisy sarebbe stato qualcosa di cui molti fan di Mario sarebbero stati contenti!»

Super Mario Bros. Wonder sarà per altro il primo gioco di Mario senza Charles Martinet, l'attore che ha abbandonato il suo ruolo per dedicarsi a Super Mario nel ruolo di ambasciatore.

Peach avrà senz'altro la sua possibilità di essere protagonista, visto che c'è un gioco in arrivo in cui i riflettori saranno su di lei.