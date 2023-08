Charles Martinet sarà in Super Mario Wonder? Nintendo fa chiarezza

Super Mario Wonder, il nuovo episodio classico della serie dell'idraulico italiano, non sarà l'ultimo lavoro di Charles Martinet, purtroppo.

La nuova avventura per Nintendo Switch, che potete già ordinare su Amazon, sarà quindi il primo gioco di Super Mario senza la voce iconica che lo ha accompagnato nella sua lunghissima vita.

La notizia del ritiro di Charles Martinet è arrivata qualche ora fa, e ovviamente ha lasciato uno strascico di dubbi e possibilità.

Effettivamente alcuni si erano già accorti dal primo trailer di Super Mario Wonder, che si è svelato nell'ultimo Nintendo Direct, che la voce sembrava diversa.

L'intuito sopraffino dei giocatori si è rivelato tale, come conferma IGN US in esclusiva tramite le parole di un portavoce di Nintendo:

«Sebbene Charles non sia coinvolto in Super Mario Bros. Wonder, siamo entusiasti di onorare la sua eredità e contributi, incluso guardare avanti a ciò che farà come Mario Ambassador. I doppiatori dei personaggi saranno accreditati nei crediti del gioco, quindi per favore aspettate che il gioco venga pubblicato.»

Al momento, infatti, non è ancora noto il nome di chi prenderà sulle spalle questa pesante eredità.

In futuro, Martinet apparirà in uno speciale videomessaggio con Shigeru Miyamoto che sarà a questo punto un saluto finale per l'uomo che ha prestato l'iconica voce all'altrettanto iconico personaggio dei videogiochi.

Martinet, 67 anni, è la voce identificabile di Mario dal 1991. Ha iniziato a prestare la sua simpatia dal sapore italiano per Nintendo durante le fiere, ma ha poi registrato la voce del personaggio, per la prima volta in un gioco Nintendo, in Super Mario 64, uscito nel 1996.

Charles Martinet ha fatto anche un piccolo cammeo nell'ultimo film di Super Mario mentre quello originale, il cult-trash del 1993, tornerà anche al cinema.

Sarebbe stato bello poterlo salutare per l'ultima volta in un videogioco con Super Mario Wonder, anche perché si appresta ad essere un vero salto in avanti per la serie.