Peach sarà protagonista di un gioco misterioso... per Switch 2?

Il Nintendo Direct annunciato a sorpresa ha avuto al suo interno anche degli annunci a sorpresa, come il misterioso gioco con protagonista Peach.

La Principessa del Regno dei Funghi, che potete avere al vostro fianco anche grazie ad Amazon, non è la prima volta che si ritrova da protagonista, ovviamente.

È stata tra i protagonisti di Super Mario RPG, che tornerà entro la fine dell'anno sempre su Nintendo Switch, per esempio.

E lo sarà anche in Super Mario Bros. Wonder, tra le novità che l'ultimo Direct ci ha regalato poche ore fa.

Nei 40 minuti in cui Nintendo ha aggiornato i fan sui videogiochi che arriveranno da qui al prossimo anno sulla console, c'è stato anche un breve momento per presentare un gioco misterioso.

È inusuale che ci sia questo mistero totale, senza neanche un titolo provvisorio o un dettaglio ulteriore, per altro per un videogioco che fa tornare Peach come assoluta protagonista.

Questo ci fa pensare, ed è una riflessione ovviamente nostra, che sia forse il primo titolo per "Switch 2".

Come potete vedere dal video qui sotto, infatti, l'aspetto tecnico sembra essere molto avanzato per l'attuale generazione di Nintendo:

Ovviamente potrebbe essere un video pensato ad hoc per la presentazione, oppure ci ritroveremo di fronte ad un gioco magari "piccolo" che può quindi permettersi una resa del genere.

Tuttavia la sequenza finale, quella in cui Peach interagisce con la sua stellina da compagnia, mette in scena degli effetti di luce che Nintendo Switch farebbe fatica a gestire.

Che Nintendo ci abbia voluto mostrare il primo gioco per Switch 2 senza dircelo? Questo darebbe senso al mistero intorno al gioco e all'appuntamento dato per un altro approfondimento "in futuro", che potrebbe essere accompagnato alle prime informazioni sulla nuova console.

Speculazioni a parte il progetto sembra molto interessante, con Peach che è protagonista di un palcoscenico e interagisce con lo scenario per aprirsi la strada.

Non vediamo l'ora di saperne di più. Intanto, ecco tutti gli annunci del Nintendo Direct di giugno 2023.