Super Mario Bros. Wonder protagonista del Direct, con una sorpresa

Il Nintendo Direct di oggi, 31 agosto, è stato interamente dedicato al nuovo capitolo di Super Mario interamente in 2D.

Stiamo parlando ovviamente Super Mario Bros. Wonder, il quale sembra avere tutte le carte in regola per piacere ai fan storici dell'idraulico.

Advertisement

Come recita la descrizione ufficiale, il classico gameplay a scorrimento orizzontale di Mario viene rivoluzionato dall'introduzione dei fiori meraviglia.

Questi oggetti sono capaci di creare momenti decisamente imprevedibili: vedremo i tubi prendere vita, potremo seminare il caos nei panni di una gigantesca palla chiodata e molto altro. Poco sotto, il video del Direct.

Il gioco metterà a schermo svariati personaggi, tra cui Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi e Toad, oltre alla possibilità di vedere il personaggio principale che sceglieremo trasformarsi in un elefante.

I mondi di gioco saranno 7 in totale e, in alcune sezioni, potremo muoverci liberamente per la mappa dei mondi così da scegliere l’ordine in cui affrontare i livelli.

All’inizio di ogni stage potremo equipaggiare un badge, ottenibili in vari modi e che permetteranno a Mario e agli altri personaggi giocabili di ottenere poteri speciali.

Sarà inoltre possibile fare squadra con un massimo di tre amici in locale e giocare in 4 sulla stessa console Nintendo Switch oppure online per scoprire insieme gli eventi del gioco mentre vi aiutate a vicenda per arrivare al traguardo.

Uscita prevista per il prossimo 20 ottobre 2013, in esclusiva assoluta su console Nintendo Switch.

Add some colour to your gaming life, Mario style!



The #NintendoSwitch – OLED Model Mario Red Edition launches 06/10. pic.twitter.com/Ht49wsfAmh — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) August 31, 2023

Inoltre, è stata confermata la Nintendo Switch OLED rossa speciale in edizione limitata dedicata proprio a Super Mario, in uscita il 6 ottobre di quest'anno.

Super Mario Bros. Wonder potrebbe rappresentare un punto di svolta per la saga 2D, dopo che gli episodi New si erano "accontentati" senza innovare troppo. Ve ne abbiamo parlato ampiamente nel nostro speciale dedicato.

Ricordiamo anche che il nuovo capitolo sarà il primo a non vedere in azione lo storico doppiatore di Mario, ossia Charles Martinet, visto che il mito ha da poco detto addio all'iconico idraulico di casa Nintendo.

Infine, se volete mettere le mani su tantissimi giochi e non solo a tema Nintendo, date un'occhiata alla pagine offerte che trovate su Amazon.