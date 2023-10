Cyberpunk 2077 Ultimate Edition potrebbe essere in arrivo [Agg.]

Aggiornamento ore 11.47: CD Projekt ha confermato l'arrivo di un'edizione "definitiva" di Cyberpunk 2077, pur non facendo direttamente il nome della Ultimate Edition.

VGC segnala che in una sessione Q&A con i propri investitori, Michał Nowakowski di CD Projekt ha confermato l'intenzione di realizzare un'edizione in stile "Game of the Year", con tutti i contenuti inclusi.

A questo punto, l'annuncio della Ultimate Edition vera e propria sembrerebbe essere solo questione di tempo.

Articolo originale: Ora che lo sviluppo di Cyberpunk 2077 può dirsi ufficialmente "concluso", CD Projekt starebbe pensando di rilasciare un'edizione definitiva del suo gioco di ruolo open world, così da offrire anche l'espansione Phantom Liberty su disco.

Al momento è infatti disponibile sul mercato fisico soltanto l'edizione standard, compatibile anche con le console della precedente generazione (la trovate ), mentre l'espansione next-gen deve essere necessariamente acquistata dagli store digitali ufficiali.

Ma adesso CD Projekt potrebbe seguire l'esempio di Witcher 3 e proporre un'edizione completa della sua avventura ambientata a Night City: come riportato da Game Rant, sul sito ufficiale di PEGI è apparsa una classificazione relativa a Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, che risulterebbe in uscita il 31 dicembre 2023.

È chiaro che questa data sia probabilmente solo un placeholder, ma l'aspetto più importante è che effettivamente sia apparsa una classificazione ufficiale — ovviamente in linea con l'edizione attuale, ovvero PEGI 18 — anche se, pochi istanti dopo la scoperta, è stata rimossa dalla pagina ufficiale.

L'impressione è dunque che sia apparsa online in anticipo per errore, ma l'inserzione avrebbe confermato l'uscita su Xbox Series X: plausibile dunque aspettarsi anche un lancio su PS5 e che sia semplicemente una versione del gioco che include anche l'espansione in un unico disco. O magari perfino due, se dovesse seguire l'esempio di Horizon Forbidden West.

Per il momento, non possiamo che invitarvi a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni: al momento, CD Projekt non è ancora uscita allo scoperto e non ha ancora né confermato né smentito l'esistenza della Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.

Continueremo ovviamente a seguire la vicenda e vi aggiorneremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità in merito.

Per il momento, vi segnaliamo invece un'altra novità molto interessante: il team di sviluppo ha già confermato un progetto live-action in arrivo dedicato a Cyberpunk 2077.

Anche se lo sviluppo di nuovi contenuti è terminato, CD Projekt non ha ancora finito di aggiornare la sua ultima fatica: proprio nelle scorse ore è stato infatti reso disponibile l'update 2.01.