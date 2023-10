Cyberpunk 2077 avrà una serie TV live-action, è ufficiale

Con il grande lavoro fatto con Idris Elba e Keanu Reeves un po' ce lo potevamo aspettare, ma ora CD Projekt Red ha annunciato ufficialmente l'inizio dei lavori di un progetto live-action ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077.

La Night City riprodotta nel titolo (che potete scoprire anche grazie ) è indubbiamente affascinante anche grazie a tutte le storie che la compongo, tra cui ci sarà ora una nuova serie TV.

Advertisement

Dopo Edgerunners, l'anime di Netflix diventato ormai , arriverà quindi un altro progetto non-videoludico nello stesso universo.

Lo ha svelato la stessa CD Projekt Red in un comunicato ufficiale, svelando i primi dettagli su quelli che saranno i partner della produzione.

Anonymous Content sarà a fianco dello studio polacco per sviluppare un progetto live-action nel mondo di Cyberpunk 2077.

La società è nota per la produzione di serie vincitrici di Emmy come True Detective e Mr. Robot, nonché di film vincitori di premi Oscar tra cui The Revenant e Spotlight.

In questo contesto, CD Projekt Red sta lavorando direttamente con il capo della televisione di Anonymous Content Studios, Garret Kemble, il direttore dello sviluppo Ryan Schwartz e il direttore creativo David Levine, un veterano del settore che in precedenza è stato vicepresidente esecutivo di HBO e co-responsabile del settore fiction.

Il nuovo progetto è in una fase di sviluppo iniziale ed è attualmente iniziata la ricerca di uno sceneggiatore per raccontare una storia tutta nuova ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077, che sarà sviluppata a stretto contatto con CD Projekt Red per quanto riguarda i contenuti.

Ci vorrà ancora un po' per saperne di più, questione sicuramente di anni, ma è interessante che CD Projekt Red voglia espandere ancora il franchise in vari modi.

In attesa di Cyberpunk 2, o qualunque sarà il progetto videoludico che seguirà Phantom Liberty, che ha rappresentato una vera rinascita per il titolo.