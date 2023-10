Horizon Forbidden West come Final Fantasy VII: la Complete Edition avrà 2 dischi

Sembra proprio che Horizon Forbidden West Complete Edition sia destinato a battere un nuovo record su PS5, battendo addirittura sul tempo Square Enix: pare infatti che chi vorrà acquistare l'edizione definitiva dell'ultima avventura di Aloy dovrà utilizzare necessariamente due dischi.

L'idea era già stata oggetto di forti discussioni su Final Fantasy VII Rebirth, ma Guerrilla Games ha deciso di battere sul tempo la compagnia giapponese, facendo diventare Forbidden West il primo titolo a richiedere più di un disco di installazione su PS5.

Advertisement

Ricordiamo che la Complete Edition sarà ufficialmente disponibile per l'acquisto dal 6 ottobre 2023 e includerà il gioco base (che trovate anche ) e la relativa espansione Burning Shores: al momento sarà disponibile solo su PS5, ma a inizio 2024 potrà essere acquistata anche su PC.

L'installazione su due dischi non era però stata svelata dai comunicati ufficiali: la conferma è arrivata tramite l'account "Does it play?" su X, che è riuscito a procurarsi una copia fisica con qualche giorno di anticipo rispetto al day one.

Date le dimensioni corpose del gioco base e della sua relativa espansione, la decisione di includere due dischi è chiaramente comprensibile: era l'unica opzione possibile per consentire ai fan di installare tutti i contenuti senza doversi necessariamente collegare a internet.

Di conseguenza, non dovrebbe esserci alcun codice aggiuntivo per il riscatto del DLC, ma sarà automaticamente incluso nei dischi di gioco della Complete Edition: un'ottima notizia per i fan, ma che inevitabilmente potrebbe riaccendere le discussioni sul peso dei giochi next-gen che nel futuro rischia di finire fuori controllo.

Ovviamente attendiamo una conferma ufficiale da parte di Sony e Guerrilla Games sul merito, ma diversi fan sembrano aver già confermato che effettivamente sono presenti due dischi nella confezione.

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno già iniziato ad anticipare il terzo capitolo di Horizon, confermando che Forbidden West è stato un grande successo.