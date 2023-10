Cyberpunk 2077, patch 2.01 disponibile: ecco cosa cambia

I giocatori hanno da poco ricevuto il nuovo aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077, oltre che il DLC Phantom Liberty, ma a quanto pare ora è il momento di scaricare la nuova patch 2.01.

Il gioco di CD Projekt RED ha infatti ricevuto col tempo un gran numero di update, atti a migliorare il gioco.

Pochi giorni fa, attraverso i canali social della compagnia polacca, CDPR ha confermato che la patch 2.01 del gioco era in dirittura d'arrivo.

Ora, via sito ufficiale, è stato ufficializzato che la patch per Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Questa risolve i problemi più comuni riscontrati dai giocatori e migliora le prestazioni generali su tutte le piattaforme, specialmente a Dogtown.

Ecco l'elenco completo dei cambiamenti della patch 2.01:

Specifico per Phantom Liberty

Balls to the Wall - Parlando con Paco, ripetere l'opzione di dialogo blu relativa al background corporativo non blocca più l'avanzamento.

Dog Eat Dog - Risolto un problema per cui era possibile ottenere più punti Relic ripetendo il primo incontro con Songbird più volte.

Firestarter - Risolto un problema che poteva causare il blocco di V in una parete o nel soffitto dopo aver eseguito una mossa finale su Kurt Hansen.

Roba che scotta:

Risolto un problema che poteva causare la scomparsa di tutto il traffico dopo il completamento della missione.

Risolto un problema per cui, iniziare un combattimento nel garage in scenari specifici poteva causare interruzioni dello svolgimento della missione.

New Person, Same Old Mistakes - Risolto un problema per cui l'ingresso del chiosco di hot dog di Bill risultava chiuso.

Somewhat Damaged:

Risolto un problema che impediva al giocatore di scansionare il sistema della rete neurale.

Risolti vari problemi ai dispositivi del bunker.

The Killing Moon - Risolto un problema che impediva alle porte che conducono allo shuttle di aprirsi.

You Know My Name:

Risolto un problema per cui V poteva restare connesso alla postazione da cecchino, bloccando l'avanzamento della missione, dopo aver cambiato telecamera più volte alla fine della sequenza.

Ora Reed indossa il suo abito da sera durante il dialogo con Songbird.

Risolto un problema per cui alcune telefonate necessarie all'avanzamento della trama principale iniziavano in ritardo.

Varie correzioni di animazioni, illuminazione, scene, effetti grafici e altro.

Miglioramento delle prestazioni per PC e console, specialmente nell'area di Dogtown.

Missioni e mondo aperto

Automatic Love - L'effetto di distorsione che si verifica parlando con Johnny e selezionando un'opzione di dialoghi specifica alla fine della missione non persiste più sullo schermo.

Ghost Town - Risolto un problema per cui la missione poteva bloccarsi sull'obiettivo "Sconfiggi Nash e i suoi uomini" se il gioco veniva salvato durante il combattimento prima dell'aggiornamento 2.0.

Contratto: Ultime notizie:

Risolto un problema per cui l'auto di Ted Fox non appariva.

Risolto un problema per cui il contratto non iniziava dopo l'ingresso nell'area di missione.

Contratto: Festa d'addio - Risolto un problema per cui non era possibile salire in auto con Flavio perché l'auto appariva sottoterra.

Contratto: Il Signore dà, il Signore toglie - Risolto un problema per cui il SUV Militech appariva sottoterra.

Killing in the Name:

Risolto un problema per cui lasciare la missione incompiuta poteva bloccare la scansione di indizi, impedendo al giocatore di avanzare in svariate missioni.

Risolto un problema per cui il sito web del Collettivo Bartmoss non risultava visibile in alcuni casi.

Playing for Time - Risolto un problema per cui le icone di cura e della radio scomparivano dall'interfaccia dopo l'inseguimento in auto con Takemura.

Space Oddity - Risolto un problema per cui la missione non iniziava se si accedeva al luogo prima dell'aggiornamento 2.0.

Il colpo:

Risolto un problema per cui Jackie non era presente fuori dall'Afterlife.

Risolto un problema per cui, usando l'ascensore per andare al 42° piano con FPS bassi, V poteva cadere attraverso il pavimento e morire.

The Prophet's Song - Risolto un problema per cui completare la missione poteva far chiudere un occhio alla polizia di fronte ai crimini di V.

Il bisturi - Risolto un problema per cui, se il giocatore si spostava sul sedile del guidatore dal sedile del passeggero, Jackie tornava al chiosco di noodle e non si metteva alla guida per andare dal bisturi.

Risolto un problema per cui le attività scanner NCPD potevano risultare incompiute anche dopo aver depredato i container necessari.

Risolto un problema per cui alcune armi iconiche non apparivano sul muro del magazzino nell'appartamento di V.

Ridotto il valore di attributo necessario per entrare nell'area in cui si trova la katana termica.

Gioco

Ora è possibile passare correttamente al cyberware per braccia cambiando arma.

Risolto un problema che poteva rendere V invulnerabile a tutti i danni.

Ora le strade di Night City non sono più pattugliate da una volante della polizia distrutta e senza ruote.

Risolto un problema per cui alcuni mod obsoleti nell'inventario e nel magazzino non venivano sostituiti correttamente con nuovi mod per armi.

Risolto un problema per cui le armi ottenute prima dell'aggiornamento 2.0 potevano avere un grado troppo alto per il livello del giocatore.

Rimosse varie istruzioni di creazione obsolete.

Ora smontare una Budget Arms Slaught-O-Matic fornisce 1 componente per la creazione.

Specifico per PC

Risolto un problema per cui l'interfaccia poteva mostrare gli input per controller giocando con mouse e tastiera.

In concomitanza con la patch, verrà risolto il problema per cui ad alcuni giocatori non risultavano sbloccati i trofei di Phantom Liberty su PC. Questo fix risolve il problema su GOG e Steam, dopo aver caricato un salvataggio. Per Epic Games il problema è ancora sotto osservazione.

Risolto un problema per cui, dopo aver installato l'aggiornamento 2.0 ma non l'espansione su GOG, nel menu del gioco poteva apparire una finestra con il testo "Phantom Liberty scaricato - Torna al menu principale per accedere al nuovo contenuto".

Qualità dell'immagine di DLSS Ray Reconstruction migliorata con impostazioni prestazioni ultra.

Specifico per console

Risolto il problema dei salvataggi corrotti su PlayStation aumentando le dimensioni massime dei file di salvataggio. Nota: questa soluzione non ripara i salvataggi che si sono corrotti prima dell'aggiornamento.

Risolto un problema per cui avviare il gioco senza una connessione Internet invitava il giocatore a connettersi nuovamente a Le mie ricompense di GOG.

Varie

Risolti vari blocchi su PC e console.

Il volume della radio sui veicoli è stato regolato in modo che non risulti più troppo basso rispetto agli altri suoni del gioco. Se hai abbassato il volume degli altri suoni per sentire meglio la radio, ti consigliamo di ribilanciare il volume prima di continuare a giocare.

Aggiunti suoni mancanti per il Basilisk.

Risolto un problema per cui il giocatore poteva ottenere un punteggio infinito in Trauma Drama sparando ripetutamente ai nemici che si calavano da un elicottero.

I siti web di Growl FM e Dark Star risultano ora visibili giocando senza Phantom Liberty.

Risolto un problema per cui la disconnessione da Internet non provocava la comparsa di un messaggio d'errore nelle schede Le mie ricompense e Avanzamento multipiattaforma.

La canzone History di Gazelle Twin e Trash Generation viene ora disattivata abilitando l'opzione "Disattiva musiche protette da copyright".

Risolto un problema per cui i capelli non proiettavano ombre con ray tracing attivo.

I giocatori che hanno prenotato Phantom Liberty ma non hanno ricevuto la Quadra Sport R-7 "Vigilante" la riceveranno ora.

Diversi miglioramenti e cambiamenti alla localizzazione in Ucraino, tra cui la correzione di alcune linee di dialogo che avevano perso di senso con la traduzione.

REDmod

Risolto un problema per cui "tweak mods" non veniva compilato in REDmod.

Aggiunto il supporto a REDmod a Phantom Liberty.

