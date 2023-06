Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, i nuovi requisiti di sistema nascondo una "brutta notizia"

Phantom Liberty, la prima e unica espansione di Cyberpunk 2077, si è mostrata sul palco dell'evento Xbox.

Si tratterà, pare, di un'esperienza fondamentale per chi ha apprezzato il titolo originale (che trovate su Amazon).

Phantom Liberty sarà disponibile dal prossimo settembre e sarà ovviamente multipiattaforma.

Ora, dopo che è stato reso noto che il gioco farà un omaggio a tema The Witcher a tutti i giocatori, sembra proprio che i requisiti del DLC siano stati aggiornati.

I nuovi requisiti di sistema sono ovviamente più elevati rispetto a quelli di lancio: i giocatori avranno bisogno di una CPU Intel Core i7-6700 o Ryzen 5 1600 e di una GPU GeForce GTX 1060, Radeon RX 580 8GB o Arc A380, e 12 GB di RAM per eseguire il gioco a 1080, con impostazioni basse.

I requisiti di sistema per il ray tracing sono anch'essi molto più elevati e CD Project RED raccomanda una CPU Intel Core i9-12900 o Ryzen 9 7900X, una GPU RTX 3080 Ti o Raden RX 7900 XTX e 20 GB di RAM per prestazioni ottimali di ray tracing.

24 Gb di RAM e una RTX 4080 o superiore sono necessari per l'impressionante modalità Overdrive di ray tracing, che introduce nel gioco un path tracing sperimentale per una qualità visiva e di illuminazione superiore.

È interessante notare che i requisiti aggiornati di Cyberpunk 2077 confermano che gli HDD non saranno più supportati. Questa è una tendenza che nel futuro diventerà la norma, soprattutto per i grandi titoli open-world, visto che persino Starfield di Bethesda avrà bisogno di un SSD per funzionare.

L'espansione, lo ricordiamo, vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Considerando quanto sia stato complicato portare Cyberpunk 2077 su console di vecchia generazione, l'avventura di Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

Infine, date un'occhiata a tutti gli annunci e i trailer mostrati all'Xbox Games Showcase di pochi giorni fa nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato.