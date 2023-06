Cyberpunk 2077 Phantom Liberty farà un regalo gratis ai giocatori

Phantom Liberty, l'espansione ufficiale di Cyberpunk 2077, si è mostrata sul palco dell'evento Xbox per mostrarsi più nel dettaglio.

Si tratterà giocoforza di un'esperienza imperdibile per chi ama il gioco (lo trovate su Amazon).

Il DLC è pronto a riportare i videogiocatori a Night City dopo il turbolento esordio del titolo originale, avvenuto nell'ormai lontano dicembre 2020.

Phantom Liberty sarà disponibile dal prossimo settembre e sarà ovviamente multipiattaforma.

Ora, come riportato anche da PushSquare, sembra proprio che il gioco farà un omaggio a tema The Witcher a tutti i giocatori.

CD Projekt ha infatti svelato una collezione di oggetti di gioco che potrete richiedere gratuitamente una volta che Cyberpunk 2077 Phantom Liberty verrà lanciato durante il mese di settembre.

Per ottenere gli oggetti, che fanno parte del programma di ricompense GOG, dovrete iscrivervi alla piattaforma in questione e collegare quindi il vostro account al gioco.

Se si è già in possesso di The Witcher 3, si può ottenere una delle spade di Geralt come arma, oltre a una giacca corazzata, a una maglietta a tema GWENT (per chi gioca ancora al card game) e un gilet griffato CD Projekt, disponibili per tutti. Potrete trovare gli oggetti nella scorta personale di V.

L'espansione, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, presenta un ospite d'eccezione: Idris Elba vestirà infatti i panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America. Staremo a vedere come evolverà il suo ruolo in questa vicenda.

Considerando quanto sia stato complicato portare Cyberpunk 2077 su console di vecchia generazione, l'avventura di Phantom Liberty sarà su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

Infine, date un'occhiata a tutti gli annunci e i trailer mostrati all'Xbox Games Showcase di ieri sera nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato nelle scorse ore.