Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è stato scritto appositamente «per Idris Elba»

La scelta di ingaggiare la star Idris Elba nel ruolo di Solomon Reed in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty non è stata dettata da quello che potrebbe sembrare un "capriccio" per avere un altro attore di livello — dopo il fortunato casting di Keanu Reeves — ma una scelta precisa adottata anche in termini di sceneggiatura.

L'espansione di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) ci porterà in una nuova sezione di Night City, alla scoperta di nuovi personaggi e missioni da affrontare, mentre V continua ad affrontare le conseguenze del Relic sulla sua vita.

In un'intervista riportata su PCGamesN, il creative director Pawel Sasko ha chiarito che Solomon Reed non è un personaggio a cui è stato "assegnato" Idris Elba, ma proprio un ruolo che è stato costruito appositamente per l'attore:

«Quando stavamo progettando una storia per Solomon Reed o per Idris Elba, sapevamo già per chi stavamo scrivendo quelle cose. Era come se, fin dal principio, e intendiamo davvero presto, sapessimo già per chi lo stavamo facendo».

In altre parole, CD Projekt non ha mai avuto dubbi durante la produzione di Phantom Liberty: il ruolo di Solomon Reed poteva essere soltanto di Idris Elba, essendogli stato scritto a pennello.

Dovremmo dunque essere in grado di vedere un'eccellente performance da parte della star, oltre ad aspettarci una sua presenza costante durante gli eventi di Phantom Liberty con un ruolo ancora tutto da decifrare.

Quel che ci sembra certo, è che Phantom Liberty sarà così ambizioso da permettere di rivoluzionare perfino il gameplay centrale di Cyberpunk 2077: il suo arrivo sul mercato coinciderà con una nuova patch gratuita e particolarmente impressionante.

Inoltre, se sceglierete di acquistare quest'espansione, CD Projekt è pronta a premiare la vostra realtà con diversi interessanti bonus gratuiti per l'avventura.

Ricordiamo che durante l'Xbox Games Showcase è stata finalmente annunciata la data d'uscita: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty sarà disponibile dal 26 settembre 2023.