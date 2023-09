Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nonostante il lancio tempestoso, è innegabile che Cyberpunk 2077 abbia lasciato un segno indelebile nell'industria videoludica degli ultimi anni. Questo spiega la febbre e l'entusiasmo che hanno travolto la comunità gamer all'annuncio del DLC Phantom Liberty, che finalmente vedrà la luce oggi, 26 settembre.

Se ancora non avete messo le mani su questo DLC, siete capitati nel luogo giusto. In questo articolo, vi presenteremo una lista di store dove potrete trovarlo al prezzo più vantaggioso, e vi sveleremo anche qualche astuzia per risparmiare, nel caso le scorte fossero esaurite – una eventualità molto probabile, data l'alta richiesta. Naturalmente, vi incoraggiamo anche a consultare la nostra recensione dettagliata di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, così da ottenere un assaggio di ciò che vi attende.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, chi dovrebbe acquistarlo?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty rappresenta una delle evoluzioni più audaci ed entusiasmanti nell'universo di Cyberpunk, portando i giocatori in una dimensione ancor più intrigante e avvincente del futuristico mondo distopico di Night City. Questa edizione ampliata ed evoluta del gioco originale offre un'esperienza ludica senza precedenti, fondendo elementi narrativi profondi con una gameplay innovativo e appagante.

La struttura del gameplay è stata ulteriormente perfezionata, offrendo un equilibrio perfetto tra azione, esplorazione e strategia. Le missioni sono disegnate con cura, ognuna con vari modi di approccio che premiano la creatività e la pianificazione. L'ampio arsenale di armi futuristiche e le abilità cybernetiche personalizzabili permettono ai giocatori di affrontare le sfide in modo unico, sperimentando diverse tattiche e stili di gioco. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è consigliato a tutti gli amanti dell'originale Cyberpunk 2077, così come a chi apprezza i giochi di ruolo immersivi con una forte narrativa e una ricca componente action.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, come acquistarlo con le card PlayStation/Xbox

Possedete una PlayStation 5 o una Xbox Series X|S? Sarà musica per le vostre orecchie scoprire che esiste un'alternativa vantaggiosa per accaparrarsi Phantom Liberty risparmiando sul prezzo. Questa magia si realizza grazie alle card prepagate per PlayStation e Xbox Store, che funzionano alla stessa maniera dei codici per i giochi, reperibili in svariati negozi a prezzi davvero invitanti. Considerando che il prezzo di listino del DLC si aggira sui 29,99€, la strada è semplice: acquistate una card dal valore tondo di 30,00€ e riscattate immediatamente il vostro gioco direttamente nello store della vostra console preferita.

PlayStation Card

Xbox Store Card

Instant Gaming (30,00€) | 27,99€

Eneba (30,00€) | 28,67€

