Cyberpunk 2077 in terza persona sembra quasi un altro gioco

In attesa di Phantom Liberty, la prossima espansione di Cyberpunk 2077, i fan del gioco di CD Project RED hanno trovato il modo di ingannare l'attesa con una mod per giocare al titolo in terza persona.

L'ormai noto Action-RPG (che trovate su Amazon) è da sempre bersaglio di mod di ogni genere, spesso in grado di migliorare il gioco base.

Basti pensare che di recente alcuni modder hanno deciso di dare vita a un non una, bensì tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Cyberpunk 2077 ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.

Visto il lavoro svolto nel personalizzare V, è sicuramente un bel cambiamento poterlo vedere mentre cammina per le strade della metropoli.

Vale la pena notare che questa mod è ancora in fase di lavorazione (la trovate qui). Per questo motivo, alcune animazioni sono ancora da rivedere (così come il passaggio tra la prima e la terza persona).

Inoltre, dato che il sistema di combattimento di Cyberpunk 2077 è stato progettato interamente in prima persona, ci vorrà un po' di tempo prima che una mod con una visuale in terza riesca davvero a centrare l'obiettivo, se mai ci riuscirà.

Per ora, comunque, questa creazione è la cosa migliore per giocare al titolo CDPR con una visuale alle spalle.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S. Sempre riguardo l'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Ma non solo: sempre Cyberpunk 2077 ha ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Infine, di recente è stata svelata anche Cyberpunk 2077 XOXO, una miniserie a fumetti Dark Horse che uscirà a partire dal mese di ottobre di quest'anno (dateci un'occhiata, se vi va).