Cyberpunk 2077, nuove missioni della storia disponibili gratis, grazie ai fan

Phantom Liberty, la prossima espansione di Cyberpunk 2077, sta per arrivare, ma a quanto pare i fan del gioco di CD Project RED hanno trovato il modo di ingannare l'attesa.

Il titolo (che trovate su Amazon) è stato infatti al centro di mod di ogni genere, spesso in grado di ampliare l'opera originale.

Advertisement

Del resto, Cyberpunk 2077 ha finalmente ottenuto una valutazione "Molto positiva" su Steam, cosa questa che gli ha permesso di ottenere maggiore visibilità.

Ora, come riportato anche su GamingBible, alcuni modder hanno deciso di dare vita a un non una, bensì tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Create dai fan in forma totalmente gratuita, tramite NexusMods, queste sono: Californication, One More Light e Hot Fuzz.

Non saranno certo le missioni più profonde o lunghe a cui abbiate giocato, ma è pur vero che queste includono alcune interazioni aggiuntive con alcuni tra personaggi preferiti dai fan, come ad esempio Judy (con cui potrete imbastire una love story, più che necessaria per giocare le suddette quest).

Se ci state facendo un pensierino, potete scaricare le tre missioni gratis dei fan da qui, qui e qui.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S. Sempre riguardo l'espansione in arrivo, questa vedrà Idris Elba nei panni di Solomon Reed, un agente dell'FIA che lavora per quelli che si definiscono i nuovi Stati Uniti d'America.

Ma non è tutto: Cyberpunk 2077 ha da poco ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, la quale rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Infine, di recente è stata svelata anche Cyberpunk 2077 XOXO, una miniserie a fumetti annunciata ufficialmente da Dark Horse e che uscirà a partire dal prossimo ottobre di quest'anno (dateci un'occhiata prima di subito).