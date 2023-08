Cyberpunk 2077, i fan vi invitano a una caccia al tesoro

Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S il 26 settembre prossimo, assieme a un nuovo update per Cyberpunk 2077, ma a quanto par i fan sanno come ingannare l'attesa.

L'action-RPG di CD Projekt (che trovate su Amazon) riceverà a breve il primo e unico DLC ufficiale dedicato alla campagna, ma a quanto pare i modder non la smettono di rilasciare missioni inedite per il gioco.

Advertisement

Di recente, infatti, qualcuno ha deciso di dare vita a un non una, bensì tre nuove missioni della trama principale del gioco.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un'incredibile mod vi porterà in giro per le attrazioni della città in una caccia al tesoro ispirata ai giochi di ruolo da tavolo, a patto che riusciate a decifrare gli indizi.

Intitolata Loremaster Scavenger Hunt 1 - Recluse Den, creata da Matsif, NexusGuy999 e Kratoes, la mod dissemina una tonnellata di oggetti da collezione in tutta Night City, che il giocatore sarà chiamato a trovare uno alla volta.

Matsif descrive il tutto così: «Ho inserito più frammenti nel mondo di gioco in varie posizioni semi-nascoste... Leggere un frammento vi darà indizi su dove cercare il successivo, supponendo che abbiate prestato attenzione al mondo di gioco e alla mappa mentre giocate».

Se ci state facendo un pensierino, specie se amate esplorare ogni singolo anfratto delle ambientazioni di un gioco, non vi resta che provare il tutto con mano cliccando qui (ovviamente, in forma totalmente gratuita).

Restando in tema, sempre Cyberpunk 2077 ha ottenuto una nuova mod che, grazie alle librerie di OpenAI, rende ancora più fantascientifico il titolo di CD Projekt RED.

Ma non solo: Digital Dreams mostra il gioco sviluppato da CD Projekt in esecuzione alla risoluzione 4K e oltre cento altre modifiche su una GPU NVIDIA RTX 4090, per un risultato davvero al top.