Cyberpunk 2077 diventa ancora più... cyberpunk grazie ad OpenAI

Il genere cyberpunk e in particolare Cyberpunk 2077 raccontano un mondo molto plausibile su tanti aspetti, come le intelligenze artificiali con cui abbiamo a che fare giornalmente, come con OpenAI.

Il titolo di CD Projekt Red, che trovate ancora su Amazon, proviene per altro da una ambientazione originale che in più occasioni ha predetto il futuro in un certo senso.

Advertisement

Un titolo che è stato "figo odiare" secondo una maldestra spiegazione di CD Projekt Red, che di recente ha commentato proprio il disastroso lancio del titolo.

E mentre la storia si amplierà, con tanto di finale aggiuntivo che forse non sarà così utile, i modder stanno inserendo feature interessantissime all'interno di Cyberpunk 2077.

Come riporta Wccftech, infatti, una nuova mod consente di integrare le librerie di intelligenze artificiali di OpenAI per potenziare alcuni aspetti del titolo.

La mod CyberAI Project, un plug-in che può essere scaricato da Nexus Mods, consente l'integrazione tra il gioco e l'API OpenAI, offrendo opportunità per gli utenti, ad esempio, di generare dialoghi degli NPC unici utilizzando ChatGPT.

Esattamente come è stato fatto nel caso di Skyrim, per esempio, con dei risultati altalenanti.

Certo, poter usare le intelligenze artificiali all'interno di un videogioco di genere cyberpunk aggiunge tutta un'altra profondità, bisogna ammetterlo.

Anche perché oltre ai dialoghi, Cyberpunk 2077 potrebbe beneficiarne per creare ad esempio una generazione procedurale di trame, così come delle missioni ad esse relative.

Ovviamente questo tipo di operazioni devono ancora trovare la loro piena maturità, ma è interessante vedere cosa si sta iniziando a tirare fuori grazie alle intelligenze artificiali.

Ricorderete, ad esempio, il fatto che ChatGPT è riuscito a creare un semplice videogioco funzionante in neanche un minuto.

Tornando a Cyberpunk 2077, Keanu Reeves ha recentemente definito il DLC un prodotto per cui "è stato fatto un casino", in una dichiarazione molto strana.