Cyberpunk 2077 non ha finito di aggiornarsi: i dettagli del nuovo update

Sembrava che Cyberpunk 2077 fosse definitivamente un videogioco del passato, ma CD Projekt Red non ha smesso di mettere mano al gioco per renderlo sempre migliore, e tra pochissimi giorni arriverà un nuovo update.

Non è bastata quindi l'edizione definitiva del titolo (che trovate su Amazon) per mettere un punto alla travagliata storia di Cyberpunk 2077, fuori e dentro Night City.

Sarà per il fatto che Phantom Liberty, l'attesa espansione prima ed unica del gioco, ha venduto tantissimo ed avrà spinto CD Projekt Red a non mollare la presa sul titolo, probabilmente.

Il tutto mentre i lavori su Cyberpunk 2 sono già partiti, almeno in fase concettuale, visto che CD Projekt Red ha parlato recentemente di come vuole impostare il sequel del titolo fantascientifico.

Ma c'è ancora tempo per mettere a posto Cyberpunk 2077, e il nuovo update uscirà la prossima settimana.

Lo ha comunicato l'azienda tramite i propri social, non spiegando però tantissimo i contenuti e gli aggiustamenti che verranno attuati:

«Puntiamo a pubblicare una nuova patch la prossima settimana», scrive CDPR nel post.

L'unica informazione utile è che l'update affronterà i problemi più comuni segnalati dai giocatori, comprese le animazioni delle mosse finali che erano risultate problematiche nelle scorse settimane.

Altre novità arriveranno dopo il fine settimana, quando CD Projekt Red fisserà probabilmente una data per l'update di Cyberpunk 2077.

Nello stesso periodo in cui hanno segnalato questi problemi, i giocatori hanno continuato a discutere animatamente sul gioco. Per esempio parlando della morte più straziante che è stata messa in scena, e qualcuno ha scelto quella che ha lasciato più il segno.

Aspettiamo di saperne di più in ogni caso, così come per tutti gli altri progetti che CD Projekt Red ha messo in cantiere relativamente alla sua IP, tra cui live-action che è già nell'immaginazione dei fan.