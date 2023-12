Cyberpunk 2077, i fan hanno scelto la morte più straziante del gioco

Tutti noi abbiamo una morte in un videogioco che ci ha colpito duramente. A volte dire addio a un personaggio virtuale è come dire addio a un amico, e Cyberpunk 2077 non fa eccezione.

Il gioco ha infatti ottenuto un posto speciale nel cuore di ogni giocatore, sebbene ci sia voluto del tempo.

Quindi, tra un meme e un altro, i fan hanno avuto modo di discutere di ogni segmento del gioco, incluse le dipartite.

Come riportato anche da GamingBible, alcuni appassionati si sono ritrovati per decretare la morte più straziante del gioco.

Attenzione: da ora seguono ovviamente spoiler sulla storia e sui personaggi di Cyberpunk 2077. Proseguite a vostro rischio.

Si tratta della morte di Jackie Welles, migliore amico e compagno di crimini del nostro protagonista V.

Durante una delle prime missioni e rapine, V e Jackie si trovano a fuggire da un lavoro andato male, con il secondo colpito a morte.

È la prima, vera introduzione alla realtà della Night City, ed è un momento che è rimasto impresso a un utente Reddit, e non solo.

«Qualcun altro ha avuto il magone quando Jackie è morto?», si legge nel primo commento.

E ancora: «Conosco a malapena quest'uomo, è un fo**uto personaggio di fantasia, eppure... Mi sento come se avessi appena perso un amico così vicino, che sono praticamente di famiglia».

«Mi sento come se fossi davvero al funerale di un amico e stessi facendo del mio meglio per dire qualcosa di carino ed essere fo**utamente onesto su quanto quest'uomo significasse per me. La me*da mi ha colpito come un fo**uto treno merci. Qualcun altro ha avuto una reazione simile?».

Night City non è certo un luogo felice e solare, quindi la morte di Jackie è solo l'inizio (e chi ha giocato al titolo di CDPR lo sa bene).

Ricordiamo anche che la Ultimate Edition del gioco è arrivata in queste ore in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Infine, sempre restando in tema, nelle ultime settimane sono emersi nuovi dettagli sul difficile lancio di Cyberpunk 2077 e di tutto ciò che ha comportato per CD Projekt a livello corporate.