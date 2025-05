La collector's edition di Clair Obscur è di nuovo disponibile, ma c'è una brutta notizia

Il successo di Clair Obscur: Expedition 33 ha colto di sorpresa un po' tutti, compresa la stessa distribuzione collegata al titolo di Sandfall Interactive visto che la collector's edition del gioco è sparita rapidamente al lancio.

Mentre il titolo rivelazione del 2025 ha superato le 2 milioni di copie vendute in meno di un mese dal suo debutto avvenuto a fine aprile 2025, la sua Collector's Edition è andata esaurita in tempi record, lasciando molti appassionati delusi.

Volendola recuperare ora non si può che sborsare una cifra considerevole, come potete vedere dalle poche inserzioni online presenti che riguardano il prodotto, ma arriva una buona notizia per i collezionisti. O meglio, una bella notizia e una brutta.

Come riporta Gamespot, Sandfall Interactive ha annunciato sui propri canali il Monolith Set, uno speciale pacchetto che include tutti gli elementi fisici dell'edizione speciale

Tuttavia, il Monolith Set non sarà esattamente identico alla Collector's Edition originale: il pacchetto sarà commercializzato senza il gioco e i contenuti cosmetici digitali che erano inclusi nella versione originale.

Certo, a questo punto chi voleva comprare Clair Obscur: Expedition 33 lo ha fatto, ed è quindi un prodotto dedicato unicamente ai collezionisti e a chi è rimasto folgorato dal lavoro di Sandfall Interactive e vuole premiare il team e avere un bel ricordo della propria esperienza.

Tuttavia ritengo che sarebbe stato utile anche creare un'edizione con il gioco al suo interno, così da invogliare ulteriori nuovi clienti mossi dal chiacchiericcio online riguardo il titolo.

Questa nuova proposta commerciale, frutto della collaborazione con Laced Audio, permetterà ai fan di accaparrarsi lo steelbook esclusivo, la raffinata music box Monolith e l'art book "Expedition Journal" al prezzo di 119,99€. Tuttavia, i costi di spedizione e le tasse di importazione potrebbero far lievitare significativamente il prezzo finale, soprattutto per i clienti americani, a causa delle attuali tensioni tariffarie tra Stati Uniti e Cina.

I preordini aprono domani e si chiuderanno giovedì 12 giugno , con i dettagli che verranno comunicati sulla pagina ufficiale. Per contrastare il fenomeno dello scalping, pratica sempre più diffusa nel settore del collezionismo videoludico, Sandfall Interactive ha imposto un limite di due set per cliente.

Nel frattempo arriverà anche un peluche ufficiale, insieme a un artbook per celebrare il gioco.