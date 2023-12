Cyberpunk 2077 live-action, qualcuno ha immaginato il cast perfetto

CD Projekt RED ha da poco rilasciato l'ultima patch di Cyberpunk 2077, ma il gioco riceverà presto un adattamento live-action.

Il gioco (che trovate su Amazon) vedrà infatti un progetto con attori in carne e ossa.

Vero anche che per il progetto live-action di Cyberpunk 2077 ci vorrà del tempo, visto che CD Projekt ha chiarito che non lo vedremo presto.

Ora, come riportato anche da GamingBible, qualcuno ha deciso di immaginare il cast perfetto di attori e attrici che dovrebbe secondo lui prendere parte al progetto.

Un fan impaziente ha suggerito una delle proposte di casting più perfettamente assortite che abbiamo visto da molto tempo a questa parte.

Su Reddit, tale WILDWOST ha infatti lasciato intendere che Julie Dray, ossia la voce dietro la versione francese di V, dovrebbe continuare a interpretare il suo ruolo nel live-action.

L'aspetto di Dray è adatto, e un confronto fianco a fianco tra V e Dray mostra quanto siano simili. Inoltre, avendo l'attrice già doppiato il personaggio, conosce bene la sua personalità.

Ovviamente, le scelte di casting per il live-action di Cyberpunk 2077 continuano con Keanu Reeves come Johnny Silverhand (esattamente come nel gioco), Shailene Woodley come Judy Alvarez, Tristin Mays come Panam Palmer, Idris Elba come Solomon Red (ovviamente) e Gemma Chan come Songbird.

Al momento nessuno, a parte i creatori, sa con certezza se il live-action di Cyberpunk 2077 sarà una serie o un film, quindi per la scelta ufficiale degli attori ci sarà tempo.

Ad ogni modo, il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul prossimo capitolo videoludico di Cyberpunk 2077, progetti con attori in carne e ossa a parte.

Ricordiamo anche che la Ultimate Edition del gioco è arrivata in questi giorni in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.