Clair Obscur ha una modalità "storia" grazie a una delle sue star

Negli ultimi anni sempre più videogiochi hanno cercato di diventare più accessibili, provando ad accogliere anche quei giocatori che potrebbero avere difficoltà con le meccaniche ma vorrebbero comunque divertirsi e godersi la storia.

Lies of P è soltanto l'ultimo esempio di produzioni che hanno capito che includere modalità più facili non è affatto qualcosa di negativo, ma anche Clair Obscur Expedition 33 si è fatto apprezzare per l'inclusione di una modalità Storia: una difficoltà che rende le partite molto più semplici, anche per chi non dovesse riuscire a memorizzare pienamente il tempismo degli attacchi nemici.

Ma forse vi stupirà scoprire che la sua inclusione non è stata pensata dagli sviluppatori semplicemente per accontentare un vasto pubblico... ma solo una delle sue attrici più importanti.

Come segnalato da Game Rant, pare infatti che Sandfall Interactive abbia incluso questa modalità su specifica richiesta di Jennifer English, attrice che interpreta Maelle e nota ai fan anche per il ruolo di Cuorescuro in Baldur's Gate 3.

A rivelarlo è stata la stessa Jennifer English, accompagnata da Aliona Baranova, performance director di Baldur's Gate 3, sul loro canale Twitch: durante lo sviluppo del gioco di ruolo, l'attrice ha infatti capito che sarebbe riuscita a giocare Clair Obscur Expedition 33 dall'inizio alla fine solo con l'inclusione di una modalità più semplice (lo trovate su Amazon, a proposito)

Jennifer English ammette di aver semplicemente chiesto l'aggiunta di una difficoltà facile, venendo soprendentemente accontentata dal team di sviluppo: a causa di questo divertente retroscena, l'attrice ha anche condiviso che Ben Starr (voce di Verso) ha chiamato questa modalità la "Jennifer English Memorial Mode".

Insomma, se voi o una vostra conoscenza avete potuto scoprire Clair Obscur Expedition 33 grazie alla sua difficoltà più semplice, ricordatevi di ringraziare la doppiatrice di Maelle.

Se avete amato il capolavoro di Sandfall Interactive ma vi foste persi la Collector's Edition, adesso avete la possibilità di acquistare la speciale Monolith Set: una vera e propria ristampa ma senza il gioco incluso.