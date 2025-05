Dopo Gears e Hellblade 2, un altro gioco Xbox pare arriverà su PS5

Dopo gli annunci ufficiali di Senua's Saga: Hellblade II, Gears of War: Reloaded e The Outer Worlds 2 per PlayStation 5, l’apertura di Microsoft al multipiattaforma sembra ormai irreversibile.

A confermare questa nuova direzione arriva un’indiscrezione che farà discutere: secondo il noto insider NateDrake, Starfield (che trovate su Amazon) sarebbe ancora previsto per un’uscita su PS5 entro quest’anno.

L'informatore, considerato affidabile per precedenti rivelazioni poi confermate, ha dichiarato su X che l’obiettivo è annunciare ufficialmente il porting per PS5 entro il 2025, con un rilascio poco dopo.

«Mi aspetto un intervallo minimo tra l’annuncio e l’uscita», ha scritto, alimentando le speculazioni su una strategia in stile shadow drop.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le voci su Starfield su PlayStation non sono nuove: già mesi fa era emersa l’ipotesi di un port sviluppato in parallelo con il secondo DLC del gioco, che seguirebbe Shattered Space.

Secondo queste fonti, la versione PS5 sarebbe in sviluppo da tempo, e teoricamente pronta a uscire anche prima del previsto.

Nel frattempo, Bethesda continua ad aggiornare il titolo su Xbox Series X|S e PC con patch importanti: l’ultima, pubblicata questo mese, ha introdotto nuove quest tramite la piattaforma Creation, oggetti creati dalla community e miglioramenti generali alla qualità della vita nel gioco.

Tutti questi contenuti, ovviamente, verrebbero inclusi nella versione PS5, che potrebbe persino beneficiare di ottimizzazioni dedicate per PS5 Pro.

Il segnale è chiaro: Microsoft, pur mantenendo alcune esclusive, ha scelto di valorizzare il proprio catalogo anche su piattaforme concorrenti. Se Starfield dovesse davvero arrivare su PS5, si tratterebbe di un passo epocale per una delle IP di punta di Bethesda. E a giudicare dal fermento sui social, l’attesa è già alta.

E chissà che tra qualche mese non tocchi anche ad alte IP di peso targate Xbox, come del resto si vocifera ormai da diverse settimane, come vi abbiamo raccontato su queste stesse pagine.