Il sacrificio di Ellie in The Last of Us avrebbe salvato l’umanità? Arriva la risposta

A più di dieci anni dal primo gioco e nel pieno della seconda stagione dell’adattamento HBO, uno dei dibattiti più accesi tra i fan di The Last of Us sembra aver finalmente trovato una risposta definitiva.

Neil Druckmann, co-creatore della serie e figura chiave di Naughty Dog, ha chiarito in un’intervista recente che sì, secondo l’intento originale del team di sviluppo, le Luci avrebbero potuto davvero creare una cura sacrificando Ellie nel primo capitolo della serie (che trovate su Amazon).

L’argomento è tornato prepotentemente alla ribalta dopo l’episodio 6 della seconda stagione della serie TV, in cui Joel confessa a Ellie ciò che ha fatto al gruppo delle Lucu.

Durante la scena, Ellie gli chiede se davvero avrebbero potuto trovare una cura, e Joel annuisce, lasciando intendere che sì, era una possibilità concreta.

Questo momento, diretto dallo stesso Druckmann, segna una svolta narrativa importante e rafforza il peso morale della scelta di Joel nel finale del primo capitolo.

In un’intervista al podcast Sacred Symbols, Druckmann ha dichiarato: «Tutto quello che posso dire è che la nostra intenzione era che potessero davvero creare una cura. Questo rende la scelta di Joel molto più interessante da un punto di vista filosofico.»

Pur ammettendo che la scienza è "traballante” — dopotutto si tratta di un fungo mutato in un contesto post-apocalittico — l’autore è stato chiaro: il giocatore avrebbe dovuto credere che il sacrificio di Ellie avrebbe potuto salvare l’umanità.

Personalmente, trovo questa conferma devastante ma coerente. Il bello di The Last of Us è sempre stato il suo giocare sull’ambiguità morale, sul mettere il giocatore davanti a scelte senza una vera risposta giusta.

Sapere che Ellie poteva davvero essere la chiave per una cura rende il gesto di Joel ancora più egoista e umano. È un colpo al cuore, ma anche un momento che definisce chi è Joel: non un eroe, non un salvatore, ma un padre disperato.

E in fondo, forse è anche per questo che The Last of Us continua a colpire così tanto. Anche se qualcuno pare abbia scovato un buco di trama nell'episodio 6: l'avete visto?