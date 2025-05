La trama di Half-Life 3 potrebbe deludere parecchi di voi

Il tanto atteso Half-Life 3 – noto con il nome in codice HLX – potrebbe presentare un elemento narrativo centrale che non sarà universalmente apprezzato.

È quanto emerge da un recente rumor condiviso all’interno della community di Half-Life su Reddit, dopo quelli emersi nelle scorse settimane.

Durante una livestream organizzata da Tyler McVicker, noto per le sue informazioni attendibili su Valve, il leaker GabeFollower ha affermato che «il fulcro narrativo del gioco potrebbe non piacere a tutti».

Nessun dettaglio concreto è stato rivelato, anche perché i leaker sembrano intenzionati a evitare spoiler, ma la dichiarazione ha acceso i dibattiti tra i fan, soprattutto considerando il tradizionale processo di playtesting approfondito che Valve adotta per i suoi titoli.

Nonostante l’indiscrezione faccia pensare a una scelta narrativa divisiva, è improbabile che ciò possa realmente compromettere l’attesa e l’interesse per il sequel di Half-Life 2 (che trovate su Amazon), un titolo che i fan attendono da oltre vent’anni.

E proprio l’attesa potrebbe finalmente finire: secondo ulteriori voci, il gioco sarebbe in fase di test interno, pronto per un reveal ufficiale in estate e un'uscita in inverno.

Lo sviluppo sarebbe quasi concluso, con il titolo già giocabile dall’inizio alla fine. In questa fase, il team starebbe lavorando su ottimizzazione e rifinitura, con contenuti e meccaniche ormai bloccati.

Se davvero Half-Life 3 presenterà un elemento narrativo divisivo, sarà interessante vedere come i fan – molti dei quali hanno mitizzato il gioco nel corso di due decenni – reagiranno.

Del resto, dopo Half-Life 2, non ci si può permettere un seguito “sicuro”. Meglio un gioco che divida e faccia discutere, piuttosto che uno che venga dimenticato in fretta.

HLX non è l’unico progetto in lavorazione negli studi di Valve. All’inizio del mese è emerso anche un altro nome in codice: Tf, attualmente in fase molto preliminare e su cui, per ora, non ci sono informazioni affidabili.

Ma se le tempistiche per Half-Life 3 verranno rispettate, potremmo finalmente scoprire a breve cosa ha davvero in serbo Valve per il ritorno della sua saga più leggendaria.