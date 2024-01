Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ha venduto tantissimo in soli 3 mesi

Cyberpunk 2077 ha avuto un lunghissimo, travagliato e unico percorso nella storia dei videogiochi che è culminato con Phantom Liberty, il gigantesco contenuto aggiuntivo pubblicato nel settembre 2023 che ha segnato la fine del titolo di CD Projekt Red per quanto riguarda contenuti e supporto.

Contenuta all'interno di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (la trovate su Amazon), l'espansione Phantom Liberty si è rivelata fin da subito un successo che ha convinto i fan del titolo CD Projekt Red, e probabilmente anche nuovi giocatori che hanno approfittato del contenuto per buttarsi all'interno della storia sci-fi.

Nelle prime settimane dopo al pubblicazione del contenuto, infatti, Phantom Liberty era stata scaricata da 1 giocatore su 5 di Cyberpunk 2077, dimostrando quanto l'espansione fosse se non altro molto attesa dal momento del suo annuncio.

Ora che CD Projekt Red ha archiviato definitivamente il suo titolo, in attesa del già confermato "Cyberpunk 2" per cui ci vorrà probabilmente un sacco di tempo prima di saperne qualcosa, l'azienda polacca ha fornito un aggiornamento sulle vendite di Phantom Liberty.

L'espansione è stata lanciata per PlayStation 5, Xbox Series e PC il 26 settembre 2023 e ha raggiunto il traguardo di 5 milioni di copie vendute in poco più di tre mesi.

Il tutto mentre Cyberpunk 2077 ha venduto complessivamente 25 milioni di copie, come confermato da CD Projekt Red nell'ultimo report con gli azionisti.

D'altronde, Phantom Liberty si è dimostrato un contenuto di grandissimo valore, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in cui vi avevamo detto che «Phantom Liberty è un'espansione legata a doppio filo alle novità introdotte con l'aggiornamento 2.0, che migliorano in toto il sistema di gioco.»

CD Projekt Red si prepara quindi ad una nuova fase, in ogni senso, mentre di recente ha messo in chiaro la sua situazione riguardo il tema delle eventuali acquisizioni in arrivo.