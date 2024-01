CD Projekt Red vuole il multiplayer per Cyberpunk 2

Ora che CD Projekt Red ha accantonato Cyberpunk 2077 una volta per tutte e si prepara ai prossimi progetti, stanno arrivando anche le prime informazioni e idee su quelli che saranno i prossimi videogiochi della casa polacca.

Tra cui anche il seguito di The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), perché anche la saga dello Strigo continuerà nel flusso delle tante attività future di CD Projekt Red.

Questo infatti sarà un anno cruciale per il futuro della saga di The Witcher, perché l'azienda punta a mettere a pieno regime gli sviluppatori sul progetto, mentre la squadra continua ad allargarsi e punterà ad avere oltre 400 persone a lavoro entro la metà del 2024.

Ma anche il futuro del controverso Cyberpunk 2077 sta iniziando, dopo aver archiviato per sempre questa prima iterazione con il successo delle vendite di Phantom Liberty.

CD Projekt Red ha infatti fornito un aggiornamento sui prossimi giochi delle saghe di The Witcher e Cyberpunk, svelando anche alcune idee che si stanno mettendo in campo (tramite VGC).

Il CEO Adam Badowski ha dichiarato in una recente intervista che la società spera di entrare nella fase di produzione di The Witcher 4, nome in codice Polaris, quest'anno.

I lavori sono infatti partiti e Badowski ha dichiarato che CD Projekt Red «spera di avere circa 400 persone che lavorano al progetto entro la metà dell'anno».

Ma c'è anche Project Orion, nome in codice del sequel di Cyberpunk 2077, tra le cose che stanno accadendo all'interno degli uffici di CD Projekt Red.

Cyberpunk 2 è attualmente in fase di progettazione concettuale, e Badowski ha dichiarato che punterà ad assegnare circa 80 sviluppatori entro la fine dell'anno. Inoltre, in questa fase, CD Projekt Red ha ripreso ufficialmente in considerazione l'idea di riprovare a inserire elementi multiplayer all'interno del sequel.

Quello del multiplayer è stato uno dei tanti elementi che sono stati eliminati nella versione finale di Cyberpunk 2077, il cui sequel utilizzerà per altro anche le IA, ma non a discapito degli sviluppatori.