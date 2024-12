Cyberpunk 2077 non è arrivato alla fine: CD Projekt Red svela l'update 2.2

Cyberpunk 2077 vuole ancora sorprendere la community dopo tutti questi anni, e CD Projekt Red lo farà attraverso il Title Update 2.2 annunciato poco fa.

Questa notizia arriva mesi dopo che lo studio polacco aveva dichiarato di non avere più alcun team dedicato al progetto. La patch finale era stata pubblicata alla fine dello scorso anno, insieme all'arrivo dell'atteso DLC Phantom Liberty (incluso anche in un pacchetto su Amazon), ma non era davvero finale, a quanto pare.

I dettagli su queste nuove feature sono ancora avvolti nel mistero, ma verranno svelati durante una diretta il prossimo 10 dicembre.

L’evento, trasmesso su Twitch e YouTube, inizierà alle ore 17:00 italiane e promette di approfondire tutte le novità in arrivo, come ha assicurato CD Projekt Red tramite i canali ufficiali.

Per i fan del franchise, il viaggio nel mondo di Night City sembra essere tutt’altro che concluso. Chissà cosa verrà svelato domani, a questo punto, e se in colpo di scena nel colpo di scena ci sarà anche un dietro front per quanto riguarda le patch next-gen di Cyberpunk 2077.

Nonostante il difficile debutto del gioco nel dicembre 2020, segnato da gravi bug e persino dalla rimozione temporanea dal PlayStation Store, Cyberpunk 2077 ha avuto una rinascita grazie a numerosi aggiornamenti e al lancio dell’espansione Phantom Liberty nel settembre 2023.

Con oltre 30 milioni di copie vendute, è oggi uno dei titoli più redditizi di sempre, e un retaggio del lavoro fatto da CD Projekt Red per riabilitarsi agli occhi del grande pubblico.

Nel frattempo, CD Projekt Red non si ferma: oltre al sequel di Cyberpunk 2077, lo studio è impegnato su The Witcher 4 e altri progetti ancora da svelare. Il tutto mentre arrivano strani crossover e modi per i fan di non allontanarsi mai da questi mondi che amano.