Le vendite di Cyberpunk 2077 non accennano a diminuire e raggiungono un nuovo picco

A questo punto possiamo definire Cyberpunk 2077 un successo totale per CD Projekt Red, e in caso contrario le 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo potranno smentire tranquillamente chiunque.

Anche grazie al rilancio dovuto all'edizione ultimate con il DLC Phantom Liberty (lo trovate su Amazon), l'opera di CD Projekt Red ha trovato il successo sperato fin dall'inizio.

Proprio il DLC è stato una ulteriore spinta alla popolarità del franchise, laddove sia il contenuto aggiuntivo che il titolo base hanno potuto contare sul supporto l'uno dell'altro.

E, come riporta VGC, ora abbiamo i numeri precisi di questo supporto.

Il direttore finanziario di CD Projekt Red, Piotr Nielubowicz, ha condiviso i numeri durante la riunione sui risultati trimestrali della compagnia: Cyberpunk 2077 che ha superato i 30 milioni di copie vendute e l’espansione Phantom Liberty che ha raggiunto le 8 milioni di unità.

«Sono numeri impressionanti», ha dichiarato Nielubowicz: «Questi dati mostrano la grandezza della community di fan e l’entusiasmo che circonda questo mondo.»

Cyberpunk 2077 è riuscito a rivalutarsi ampiamente, quindi. CD Projekt Red ha dovuto lavorare duramente per riguadagnare la fiducia dei fan, ma non poteva fare altrimenti come ha spiegato di recente la stessa azienda: «è un certo tipo di percezione dell'azienda che non tornerà mai più».

D'altronde i giocatori l'hanno amato alla follia in ogni caso, come dimostra chi è riusciuto a raggiungere il level cap addirittura prima dell'inizio della storia vera e propria di Cyberpunk 2077.

Il franchise crescerà tantissimo, ovviamente, visto che Night City tornerà anche su Netflix con una nuova serie d'animazione ad ampliare l'ecosistema narrativo di Cyberpunk.

Lo sviluppo del sequel di Cyberpunk 2077, il cui nome in codice è Project Orion, è guidato dalla nuova divisione nordamericana di CD Projekt Red, che ha studi a Boston e Vancouver e uno staff davvero impressionante.