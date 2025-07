Il futuro dei videogiochi tattici potrebbe essere appena cambiato grazie a Tower Five, lo studio di sviluppo noto per Empire of the Ants. La software house ha svelato Loaders, uno sparatutto multiplayer gratuito che promette di rivoluzionare il genere con battaglie 10 contro 10 incentrate sulla strategia piuttosto che sui riflessi. Il titolo arriverà su PlayStation 5 e PC tramite Steam ed Epic Games Store, anche se non è ancora stata comunicata una data di uscita ufficiale.

Ciò che distingue Loaders dalla massa di sparatutto online è la sua natura completamente distruttibile. I giocatori possono letteralmente rimodellare il campo di battaglia in tempo reale, frantumando rocce, abbattendo muri e allargando i passaggi stretti. Questo sistema dinamico rende ogni partita unica, eliminando il concetto tradizionale di copertura permanente e costringendo i giocatori a un continuo adattamento tattico.

Le battaglie si svolgono in arene che ospitano 20 giocatori simultaneamente, divisi in due squadre da 10. L'obiettivo è duplice: eliminare completamente il team avversario oppure distruggere il loro pilone, un sistema di disturbo che li protegge dai devastanti attacchi orbitali.

L'anno 2525: quando l'umanità combatte per l'Oro

L'ambientazione futuristica di Loaders dipinge un quadro cupo dell'umanità nel 2525. La Piaga Rossa ha messo in ginocchio la civiltà, mentre potenti Casate conducono guerre per procura dallo spazio. Non combattono per la gloria, ma per l'Oro, un elemento raro che rappresenta l'unica chiave per la tecnologia di traslazione che permette i viaggi interstellari.

I giocatori incarnano i Loader, coscienze umane caricate in carri armati antigravitazionali progettati per essere distrutti, ricompilati e rispediti in battaglia. Si tratta di una visione distopica dove non esistono leggende, ma solo contratti, acciaio e sopravvivenza.

Il sistema di personalizzazione di Loaders offre una profondità notevole con cinque classi distinte, ognuna caratterizzata da movimenti, scudi e ruoli unici. I giocatori possono equipaggiare fino a 4 moduli attivi e 5 passivi, oltre a un sistema "splitter" esclusivo che permette configurazioni sempre diverse.

Gli scudi rigeneranti rappresentano un elemento cruciale del gameplay, coprendo angoli specifici del veicolo. Qualsiasi breccia espone lo scafo vulnerabile, rendendo fondamentali il posizionamento strategico e le manovre di aggiramento. Come sottolinea Renaud Charpentier, co-fondatore di Tower Five: "Non si tratta di correre e sparare, ma di anticipare, superare in astuzia e dominare attraverso la strategia di squadra".

Un ritmo che premia la riflessione

Tower Five ha deliberatamente scelto un approccio che privilegi la riflessione strategica rispetto ai riflessi fulminei. Il gioco presenta un tempo di eliminazione elevato, movimenti inerziali e l'assenza di respawn, elementi che rendono ogni colpo significativo. I giocatori devono pianificare gli angoli di attacco, cronometrare i loro approcci e prendere decisioni tattiche prima di ingaggiare il nemico.

Questa filosofia di design rappresenta una controtendenza rispetto agli sparatutto frenetici che dominano il mercato attuale. Loaders si propone come un'esperienza dove la strategia di squadra e il pensiero intelligente prevalgono sui riflessi immediati, creando un campo di battaglia brutale e dinamico dove nessuna partita assomiglia all'altra.