The Witcher 3 ha quasi aggiunto un cross-over con Cyberpunk 2077

Il recente lancio degli strumenti ufficiali di modding per The Witcher 3 ha aperto tantissime nuove porte alla community di appassionati, che li sta utilizzando per scoprire lentamente tantissimi segreti del capolavoro di CD Projekt.

Nelle scorse ore è stata fatta un'altra scoperta molto divertente e interessante: pare infatti che gli autori di The Witcher 3 avessero in programma un piccolo easter egg che avrebbe rappresentato un crossover ufficiale con Cyberpunk 2077, all'epoca ancora lontano dall'essere pronto per il lancio (ma che oggi trovate su Amazon).

Come riportato da PCGamer, l'easter egg è stato scoperto in un datamine dai fan dell'ambizioso progetto What Lies Unseen, che intende svelare ogni singolo segreto relativo allo sviluppo di The Witcher 3.

La scena in questione sarebbe arrivata durante una delle quest della parte finale di The Witcher 3, con Geralt che si sarebbe trovato improvvisamente teletrasportato a Night City.

Attenzione: da questo momento troverete alcuni spoiler relativi a una delle missioni finali di The Witcher 3. Se non avete ancora completato l'avventura, vi consigliamo di non proseguire la lettura.

La scena in questione sarebbe dovuta avvenire durante la quest "Through Time and Space", quando Geralt e l'elfo Avallac'h viaggiano attraverso diversi mondi alternativi alla ricerca di uno dei due generali di Eredin.

Nella versione finale, vediamo Geralt di Rivia viaggiare attraverso mondi devastanti e bellissimi, ma pare che in una delle primissime versioni avremmo visto lo strigo finire temporaneamente anche a Night City.

È stata infatti ritrovata una versione iniziale del dialogo tra Geralt e Avallac'h sulla città di Cyberpunk 2077 di cui, comprensibilmente, non rimangono esattamente entusiasti:

Geralt: "Cosa... cos'è questo posto? È l'aldilà?" Avallac'h: "No. Solo un'altra delle realtà in cui ci conduce la Spirale... Tecnologicamente avanzata, ma spezzata. Morente." Geralt: "Disgustoso. Questo fetore, il rumore... Come fai a vivere qui?!" Avallac'h: "Dovresti saperlo. Questo mondo è abitato dagli umani, non dagli elfi".

Gli autori del datamine ricordano che CD Projekt già in passato aveva commentato pubblicamente sull'intenzione di voler implementare una scena del genere in The Witcher 3: considerando che una prima versione della sceneggiatura era già presente, possiamo immaginare che sia stata tagliata durante le fasi finali di produzione.

Una scena che sarebbe stata sicuramente apprezzata dai fan, ma di cui almeno adesso abbiamo una conferma ufficiale: non sappiamo come mai alla fine sia stata tagliata, anche se ci sentiamo di ipotizzare che potrebbe avere a che fare con i lunghi tempi di sviluppo di Cyberpunk 2077.

Se avete amato l'ultima avventura di Geralt di Rivia, è probabile che vi siate divertiti anche con numerose partite nel Gwent: il leggendario gioco di carte sta per arrivare anche nella realtà.