The Witcher 4 potrebbe risolvere un problema grafico fin troppo diffuso

CD Projekt Red potrebbe risolvere i problemi di stuttering nei giochi Unreal Engine 5 con The Witcher 4, modificando alcuni aspetti del motore grafico.

Lo studio polacco ha discusso la questione durante una presentazione all'Unreal Fest Prague, mostrando consapevolezza delle criticità (via Wccftech).

Del resto, considerando che la data di uscita del successore dell'acclamato The Witcher 3 (che trovate su Amazon) potrebbe essere piuttosto lontana (sforando addirittura l'attuale generazione), che se ne parli già ora è cosa buona e giusta.

Gli esperti di Digital Foundry hanno infatti analizzato la situazione in risposta a una domanda di un fan.

CDPR ha evidenziato come i tempi di frame peggiorino muovendosi nel mondo di gioco, specialmente in ambienti vasti con molti elementi interattivi.

Per risolvere questi problemi, sarà necessario cambiare l'approccio allo streaming e ad altri aspetti tecnici in Unreal Engine 5.

Tuttavia, le soluzioni adottate da CDPR per The Witcher 4 potrebbero non beneficiare immediatamente tutti i giochi che utilizzano lo stesso motore.

Alcune migliorie potrebbero essere specifiche per il titolo, mentre altre richiederanno tempo per essere implementate nel motore stesso, nonostante la partnership tra lo studio polacco ed Epic Games.

Un esempio è il noto problema con il software Lumen in giochi come Fortnite, che ne impedisce l'attivazione su APU AMD come quelle di Steam Deck e ROG Ally. Questa criticità non è ancora stata risolta ufficialmente.

Insomma, l'utilizzo di Unreal Engine 5 per The Witcher 4 rappresenta una sfida tecnica importante per CD Projekt Red.

La capacità dello studio di ottimizzare il motore e risolvere i problemi di stuttering potrebbe avere un impatto significativo non solo sul gioco, ma potenzialmente sull'intero ecosistema di titoli basati su UE5.

Il nuovo capitolo della saga, che pare non avrà Geralt di Rivia come protagonista, è finalmente entrato in fase di piena produzione.

Nell'attesa, ti sei mai chiesto quanto conosci The Witcher? Mettiti alla prova con il quiz!