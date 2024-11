Cyberpunk 2077 non avrà patch su PS5 Pro: i fan implorano CD Projekt di ripensarci

CD Projekt ha già ammesso in più circostanze di ritenersi pienamente soddisfatta dall'attuale stato di Cyberpunk 2077, che ha ormai raggiunto gli standard qualitativi che il team si era prefissato fin dal suo lancio.

Questo significa anche che non sono più previste patch principali per l'avventura ambientata a Night City, nemmeno per sfruttare al meglio le potenzialità di PS5 Pro.

Nelle scorse giornate, il team di sviluppo aveva infatti ammesso di non avere alcun piano per un'ulteriore ottimizzazione sulle console più potenti di casa PlayStation: non ci sarà dunque alcuna differenza tra i diversi modelli di PS5.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Tuttavia, i fan di Cyberpunk 2077 (trovate la Ultimate Edition su Amazon) non hanno preso bene questa decisione e stanno implorando gli sviluppatori di ripensarci, anche con pochi piccoli aggiustamenti.

Tech4Gamers ha raccolto diverse testimonianze della community sui social, con la maggior parte degli utenti PS5 Pro che desidera una patch dedicata per alcuni miglioramenti grafici.

I fan stanno infatti implorando CD Projekt di ripensarci e fare dei piani per una patch PS5 Pro: tra le feature più richieste troviamo un supporto al PSSR e l'aggiunta di riflessi in ray-tracing, oltre a un potenziale sblocco del frame rate.

Il team di sviluppo al momento si sta concentrando prevalentemente sui suoi videogiochi futuri, con il quarto capitolo di The Witcher in testa, motivo per il quale un'ottimizzazione per le console di ultima generazione non sembra essere affatto in cima alle loro priorità.

Tuttavia, come già accaduto per l'edizione Complete di The Witcher 3, le cose potrebbero cambiare qualora CD Projekt dovesse ritenere che la domanda sia sufficientemente elevata da giustificare ulteriori sforzi.

Evidentemente, allo stato attuale gli autori di Cyberpunk 2077 non ritengono che la base attiva di PS5 Pro sia così elevata da giustificare un ritorno sullo sviluppo dell'avventura ambientata a Night City, ma vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane.

Nel frattempo, CD Projekt ha già chiarito di avere in mente tanti nuovi progetti per espandere Cyberpunk 2077: sono in arrivo una nuova serie animata Netflix e un adattamento live-action, per il quale ci vorrà ancora molto tempo.