Cyberpunk 2077, ecco i contenuti della patch finale

Proprio quando pensavamo che CD Projekt avesse finito con gli aggiornamenti per Cyberpunk 2077, è stato da poco annunciato il Title Update 2.1, il quale arriverà durante la giornata di domani, 5 dicembre.

Considerando che il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, a breve sarà quindi il turno di un'altra patch.

Del resto, già in concomitanza con l'annuncio i fan si sono preparati a ricevere quella che sarà la patch finale.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, CD Projekt RED ha spiegato nel dettaglio le correzioni incluse con il Title Update 2.1 di Cyberpunk 2077, che sarà disponibile domani, e ha condiviso le note ufficiali della patch.

Diamo quindi un'occhiata a tutte le correzioni e ai cambiamenti apportati da questa nuova patch.

La patch 2.1 aggiunge alcune delle funzionalità più richieste, come la metropolitana NCART. I giocatori possono ora viaggiare tra le 19 stazioni della metropolitana situate in tutta Night City su 5 linee diverse, come vi avevamo anticipato anche noi.

In questo modo, non sarà più necessario utilizzare il Metro Mod realizzato dai fan. CDPR ci ha messo un po' di tempo, ma finalmente il gioco ha un sistema di metropolitana funzionante.

I giocatori potranno anche invitare il loro interesse amoroso a trascorrere un po' di tempo insieme in uno qualsiasi degli appartamenti.

Non solo: quest'ultimo aggiornamento aggiunge una nuova funzione, chiamata Radioport. Grazie ad essa, i giocatori possono ora ascoltare la radio mentre sono a piedi (o mentre viaggiano sul treno NCART). Si tratta di fatto di una nuova funzione molto interessante.

L'aggiornamento 2.1 del titolo apporta anche diversi miglioramenti all'accessibilità. Ad esempio, potrete aggiungere elementi HUD più grandi, così come rimuovere vari effetti.

Inoltre, ci sono anche diverse modifiche e correzioni al gameplay, incluse alcune modifiche al bilanciamento. Così come non mancano ovviamente numerose correzioni di bug.

E non è tutto: la patch 2.1 introduce ReSTIR GI su PC. Questo migliorerà ulteriormente la qualità dell'illuminazione tracciata dal percorso in RT: Overdrive (i giocatori la noteranno soprattutto nelle aree più scure).

CDPR sostiene che questi miglioramenti non hanno alcun impatto sulle prestazioni. Inoltre, ReSTIR GI ridurrà al minimo il ghosting generale.

Vale anche la pena di notare che i possessori di NVIDIA RTX possono ora utilizzare la ricostruzione radiale DLSS con Ray Tracing. In precedenza, DLSS 3.5 RR era disponibile solo in Path Tracing. Quindi, complimenti a CDPR per averne ampliato l'utilizzo.

Questa patch sarà di certo un buon modo per ingannare il tempo che ci separa dal sequel, visto che il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul prossimo capitolo.

Ricordiamo anche che la Ultimate Edition del gioco arriverà a breve in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Ma non solo: di recente sono emersi nuovi dettagli sul difficile lancio di Cyberpunk 2077 e di tutto ciò che ha comportato per CDPR a livello aziendale.