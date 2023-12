Sì, Cyberpunk 2077 alla fine avrà davvero la metropolitana

La metropolitana assente al lancio di Cyberpunk 2077 è in un certo senso l'emblema della storia turbolenta del titolo di CD Projekt Red, perché ha rappresentato una delle tante feature che il team polacco aveva annunciato negli anni di promozione pre-lancio e che poi sono state tagliate.

L'esclusione di questa feature insieme alle tante funzionalità che non sono sopravvissute allo sviluppo venne difesa a spada tratta da CD Projekt Red, in parte comprensibilmente a ragione, perché il team volle dare priorità alle cose su cui poteva lavorare al meglio e inserirle al massimo delle funzionalità.

Negli anni ci hanno pensato i modder ad inserire la metropolitana, in un modo o nell'altro, ma adesso il cerchio si chiuderà grazie alla nuova patch per Cyberpunk 2077 che arriverà il 5 dicembre.

Un update che, in questo caso, renderà la già annunciata Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (che arriva tra poco e la trovate su Amazon) un'edizione ancora più definitiva.

L'update 2.1 di Cyberpunk 2077 è stato svelato ufficialmente durante una live odierna dalla producer Monika Janowska e il quest director Paweł Sasko, insieme ai senior community manager Amelia Kołat e Alicja Kozera.

L'aggioramento inserirà moltissime funzioni inedite all'interno del gioco, tra fix più o meno piccoli e altri inserimenti più importanti, e tra questi c'è l'inserimento del sistema di metropolitana di Night City.

Dal 5 dicembre V potrà viaggiare tra 19 stazioni della metropolitana che possono essere utilizzate come punto di viaggio veloce o come vera e propria esperienza di viaggio in metropolitana. Night City sarà attraversata da cinque linee e si potranno vedere direttaemnte dalla mappa.

Questo inserimento, che non è di certo fondamentale bisogna dirlo, è un altro tassello importante della chiusura del lavoro su Cyberpunk 2077 che, per CD Projekt Red, passa anche dalla conclusione delle tante class action che erano state avviate al lancio.

A questo punto vedremo cosa succederà con The Witcher 4 che, ad oggi, si appresta ad essere il progetto più grande di sempre dello studio.