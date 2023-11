Cyberpunk 2077, confermata la Ultimate Edition

Attraverso i suoi canali social ufficiali, CD Projekt RED ha confermato l'uscita di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition.

Se il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, ora è il momento di mettere mano al pacchetto che includerà entrambe le esperienza.

Questo, senza parlare che sono anche iniziate a farsi strada le primissime informazioni sul sequel, noto al momento come Project Orion,

Come reso noto dallo sviluppatore polacco, quindi, la Ultimate Edition arriverà infatti il 5 dicembre in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC.

Questa, come logico, includerà la storia originale di Cyberpunk 2077 e la nuova avventura dell’espansione Phantom Liberty, in un unico pacchetto.

Questa nuova versione sarà quindi il modo perfetto per provare l'intera storia di questo futuro oscuro, nel caso la si fosse persa al lancio originale.

Contiene anche l'aggiornamento 2.0 gratuito, che ha modificato molti sistemi del gioco, introducendo gli alberi delle abilità dinamici, alcuni combattimenti con veicoli davvero adrenalinici e un'IA di nemici e polizia migliorata, oltre ad aggiungere nuove armi, veicoli e abiti.

Il lancio è supportato da una nuova serie di gadget digitali disponibili come parte del programma "My Rewards" per tutti gli utenti registrati.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà inoltre la prima versione fisica del gioco concepita per le console della generazione attuale. La disponibilità della versione retail per le diverse piattaforme varierà in base alla regione.

Sarà di certo un buon modo per ingannare l'attesa, visto che ormai è certo è che il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Ma non solo: al momento non è ancora del tutto chiaro se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale, visto che nulla esclude che possa invece essere inquadrato (anche) in terza persona.