Perché Cyberpunk 2077 non avrà altri DLC? Risponde CD Projekt

Tra poche settimane i fan potranno assistere all'attesissimo nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077, che cambierà radicalmente alcune meccaniche di gioco per prepararci all'arrivo di Phantom Liberty, prima e unica espansione del GDR open world di CD Projekt.

Come è ormai noto, il debutto iniziale di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) deluse le aspettative per gli utenti console, ma dopo numerosi aggiornamenti il team di sviluppo è riuscito a riconquistare ampiamente la fiducia dei suoi utenti, preparandosi al passo finale per trasformare l'open world nel gioco che avrebbero sempre voluto realizzare.

Ma alla fine CD Projekt ha deciso che Phantom Liberty sarebbe stato l'unico DLC in arrivo, nonostante prima del suo debutto sul mercato fossero state promesse almeno due espansioni.

Come mai, dunque, è stata presa questa curiosa decisione? A chiarire il tutto è stato Michał Nowakowski, SVP del business development di CD Projekt in una sessione Q&A (via VGC):

«Come avevamo annunciato tempo fa, non faremo una seconda o una terza espansione. Questa è l'unica espansione del gioco, e non ha nulla a che vedere con i numeri o su quanto siamo soddisfatti o meno delle vendite o con roba del genere. A essere onesti, è una decisione tecnologica. Questa è l'ultima volta che lavoreremo sul Red Engine, almeno per il momento, e in futuro come saprete lavoreremo con l'Unreal Engine di Epic. Questo è stato uno dei motivi chiave per cui abbiamo deciso che [Phantom Liberty] sarebbe stata l'unica espansione».

Insomma, il ragionamento di CD Projekt è che il Red Engine non sarebbe più all'altezza dei futuri progetti dello studio di sviluppo: concludere la produzione di Cyberpunk 2077 permetterà al team di concentrare tutti i suoi sforzi su nuovi titoli sviluppati con Unreal Engine.

Incluso ovviamente il sequel di Cyberpunk, il cui sviluppo dovrebbe iniziare proprio nel 2024, a pochi mesi di distanza dalla fine dei lavori sul primo capitolo.

Per non dimenticarci del quarto capitolo di The Witcher: CD Projekt ha infatti chiarito che gran parte del team di sviluppo di Cyberpunk 2077 sarà trasferito proprio allo sviluppo del nuovo episodio.

Nel frattempo, qualora vi servisse un breve ripasso sulle novità in arrivo, gli sviluppatori hanno anche chiarito cosa sarà effettivamente disponibile con la patch 2.0.