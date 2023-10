Cyberpunk 2077, CD Projekt ha usato la IA per "riportare in vita" un doppiatore

L'utilizzo della IA nei videogiochi è ancora oggi un argomento che ancora oggi divide critica e pubblico, ma è impossibile negare che la tecnologia abbia ormai compiuto passi da gigante, diventando quasi indistinguibile dalla realtà.

Cyberpunk 2077 (lo trovate ) è una produzione che, come ben saprete, mette bene in guardia gli utenti da uno sviluppo incontrastato del progresso tecnologico, così come sull'avanzare delle IA che possono sostituire e perfino condizionare le menti umane.

Forse è proprio per questo motivo che può sembrare sorprendente che CD Projekt abbia usato proprio la IA in occasione dell'uscita dell'espansione Phantom Liberty, anche se i motivi sono certamente più nobili: come riportato da Jason Schreier su Bloomberg, lo studio di sviluppo ha confermato di aver utilizzato questa tecnologia per "riportare in vita" un doppiatore recentemente scomparso.

Si tratta di Miłogost Reczek, che in lingua polacca ha prestato la voce al celebre bisturi Viktor Vektor: una decisione resa necessaria non solo dal fatto che questo personaggio ricopre un ruolo importante nel nuovo geniale finale sbloccabile, ma anche perché la sua interpretazione originale era così eccezionale da spingere lo studio a non voler effettuare alcun recast.

Di conseguenza, CD Projekt ha chiesto alla sua famiglia il permesso di utilizzare la IA per poter continuare a utilizzare la sua voce in Cyberpunk 2077: è stato scelto un nuovo doppiatore per registrare le nuove frasi, per poi utilizzare il software "Respeecher" per trasformare la voce in quella del celebre bisturi.

«In questo modo, abbiamo potuto mantenere la sua performance nel gioco e rendere omaggio alla sua meravigliosa interpretazione di Viktor Vektor».

L'idea iniziale era quella di fare un recast, semplicemente sostituendolo e registrare di conseguenza nuove frasi anche per il gioco originale: un approccio che tuttavia non piacque al team di sviluppo, che ha preferito rispettare la sua star il più possibile.

La decisione di utilizzare le IA è sempre destinata a far discutere, soprattutto alla luce dell'imminente sciopero dei doppiatori proprio per questa pratica, ma almeno in questo caso la scelta può essere quantomeno comprensibile, date le circostanze.

Nel frattempo, Cyberpunk 2077 si è già aggiornato alla versione 2.01, che purtroppo avrebbe rotto diverse abilità passive. I fan si sono comunque già messi all'opera con un fix amatoriale, in attesa di una patch ufficiale.