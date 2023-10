Cyberpunk 2077, c'è un fix per le abilità rotte con l'update 2.01

Cyberpunk 2077 si è aggiornato in molte occasioni e in molti modi in queste ultime settimane, ma l'update 2.01 ha creato dei problemi con alcune abilità di V.

In seguito al lancio della patch 2.01, ci tocca segnalare un problema piuttosto fastidioso riscontrato da molti fan: pare infatti che l'ultimo aggiornamento abbia a tutti gli effetti "rotto" molte skill.

I giocatori hanno infatti indagato a fondo e compilato un thread su Reddit, spiegando che tutte le abilità elencate al seguente indirizzo non riescono più a funzionare dopo aver effettuato l'aggiornamento.

Come vi avevamo riportato, il bug si verifica però in una modalità decisamente bizzarra: se caricherete un file di salvataggio della versione 2.0, tutte le abilità passive continueranno a funzionare come dovrebbero. Ma se salverete e caricherete una partita dalla patch 2.01, allora saranno "inutili".

In attesa che CD Projekt Red possa porre rimedio definitivamente, tramite VG24/7 possiamo riportare una soluzione almeno parziale proveniente da una mod.

La mod chiamata "‘Fix Skill Progression Rewards Not Applying" ad opera di rmk1234, che potete scaricare a questo indirizzo, ripristina il corretto funzionamento delle 16 abilità passive che sono state rotte dalla patch 2.01.

Il modder ha dato anche altre informazioni sulla natura di questo problema: «Il motivo per cui queste [abilità] sono interessate e non tutte ha solo a che fare con il metodo utilizzato dal gioco per applicare ogni ricompensa nel gioco.»

Ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine in caso emergessero ulteriori novità: per il momento, vi consigliamo di fare attenzione nelle strade di Night City e Dogtown.

Anche perché ci sono diversi dettagli da scoprire, come ci ha dimostrato il giocatore che ha scoperto dei segreti anche dopo 600 ore.

E se volete cogliere l'occasione per entrare a Night City per la prima volta, sappiate che ormai il titolo è ad un prezzo molto più che accessibile.